Как долго можно ездить на подержанных автомобильных шинах

Автомобиль и подержанные шины. Коллаж: Новини.LIVE

Покупка подержанных автомобильных шин часто становится разумной и выгодной альтернативой приобретению нового дорогого комплекта. Такой выбор имеет смысл, если подходить к процессу прагматично и тщательно проверять ключевые технические параметры колес. Для получения реальной выгоды шина должна иметь достаточный запас прочности, правильную геометрию и равномерный износ протектора. Качественная пара или полный комплект от известного мирового бренда способны обеспечить высокий уровень безопасности без серьезного удара по бюджету владельца.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Eurokoleso.

Оценка состояния

Реальный ресурс колес, которые уже были в эксплуатации, определяется не только высотой рисунка протектора. На итоговый срок службы влияет целый ряд факторов: от условий сезонного хранения до стиля вождения предыдущего владельца. Юридический минимум для легкового транспорта в европейских странах составляет 1,6 мм, однако этот показатель является критическим для безопасности. На практике для уверенного движения во время дождя лучше не использовать шины с остаточным протектором менее 3 мм, а для суровых зимних условий безопасный порог составляет от 4 мм.

Новая стандартная шина имеет начальную высоту протектора около 7–8 мм. При условии спокойных городских поездок с годовым пробегом до 10 000 км подержанный комплект с остатком 5–6 мм способен уверенно прослужить от 18 до 24 месяцев. Если автомобиль часто выезжает на скоростные загородные трассы, а годовой пробег превышает 15 000 км, лучше искать варианты с максимальным протектором. В смешанном цикле колеса с остаточной глубиной протектора 4–5 мм смогут безопасно отработать примерно 12–18 месяцев.

Скрытые ловушки

Глубина канавок выступает лишь первичным фильтром при выборе колеса, ведь даже глубокий протектор не гарантирует безопасность, если резина устарела. На боковине каждой шины обязательно указан четырехзначный заводской DOT-код, где первые две цифры указывают на неделю, а следующие две — на год производства. Специалисты советуют полностью отказываться от эксплуатации шин, которые перешли порог 10 лет с момента выпуска, поскольку старый химический состав полностью теряет эластичность и покрывается микротрещинами.

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Крайне опасно покупать резину с явными следами сильных ударов, деформациями посадочного борта, порезами или внутренними грыжами. Также стоит обращать внимание на однородность износа рисунка по всей ширине беговой дорожки. Если один из краев стерт значительно сильнее другого, это свидетельствует о нарушенной геометрии подвески или неправильном давлении в колесах предыдущего автомобиля. Такая покрышка будет сильно шуметь, плохо поддаваться балансировке и существенно ухудшит управляемость на мокром асфальте.

Продление срока службы

Для максимального продления срока службы купленного б/у комплекта необходимо строго соблюдать базовые правила технического обслуживания колес. Необходимо не реже одного раза в месяц проверять давление в шинах, ведь полуспущенные колеса быстро изнашивают плечевые зоны и перегреваются на скорости. Для выравнивания износа протектора рекомендуется проводить регулярную ротацию и менять колеса местами между осями каждые 5000–10 000 км пробега.

Также после каждого сильного удара при проезде глубоких выбоин следует немедленно посетить мастерскую для проверки балансировки и точной регулировки углов развала-схождения.

Плавный стиль вождения без резких стартов с пробуксовкой и экстренных торможений позволит сохранить резину в рабочем состоянии на несколько дополнительных месяцев. При выборе всегда стоит отдавать предпочтение новым шинам премиум-сегмента от проверенных поставщиков, которые предоставляют возможность первичной проверки на шиномонтаже.

Разница в ценах

В среднем покупка подержанных шин позволяет сэкономить от 40% до 70% стоимости по сравнению с аналогичным новым комплектом.

Самая частая дилемма, с которой сталкиваются водители: купить новый «бюджет» (обычно китайских брендов) или взять подержанные колеса от топовых производителей (Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear) с остатком 5–6 мм протектора.

Комплект новых бюджетных шин (например, размером 205/55 R16) обойдется примерно в 100–140 евро. В то же время комплект подержанных премиум-шин того же размера будет стоить 50–80 евро. То есть подержанные премиум все равно остаются дешевле примерно на 30–45%, чем новые бюджетные шины.

Ранее Новини.LIVE писали, какие ошибки при покупке автомобильных шин совершают 80% водителей. Многие водители пытаются максимально сэкономить на резине, однако низкая стоимость обычно означает компромисс с качеством материалов.

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