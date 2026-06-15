Як довго можна їздити на вживаних шинах авто

Автомобіль та вживані шини. Колаж: Новини.LIVE

Купівля вживаних автомобільних шин часто стає розумною та вигідною альтернативою придбанню нового дорогого комплекту. Такий вибір має сенс, якщо підходити до процесу прагматично та ретельно перевіряти ключові технічні параметри коліс. Для отримання реальної вигоди гума повинна мати достатній запас міцності, правильну геометрію та рівномірний знос протектора. Якісна пара чи повний комплект від відомого світового бренду здатні забезпечити високий рівень безпеки без серйозного удару по бюджету власника.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Eurokoleso.

Оцінка стану

Реальний ресурс коліс, які вже були в експлуатації, визначається не лише висотою малюнка протектора. На підсумковий термін служби впливає ціла низка факторів: від умов сезонного зберігання до стилю водіння попереднього власника. Юридичний мінімум для легкового транспорту в європейських країнах становить 1,6 мм, проте цей показник є критичним для безпеки. На практиці для впевненого руху під час дощу краще не використовувати покришки з залишком менш як 3 мм, а для суворих зимових умов безпечний поріг становить від 4 мм.

Нова стандартна покришка має початкову висоту малюнка близько 7–8 мм. За умови спокійних міських поїздок із річним пробігом до 10 000 км вживаний комплект з залишком 5–6 мм здатний впевнено прослужити від 18 до 24 місяців. Якщо автомобіль часто виїжджає на швидкісні заміські траси, а щорічний кілометраж перевищує 15 000 км, краще шукати варіанти з максимальним протектором. У змішаному циклі колеса із залишком 4–5 мм зможуть безпечно відпрацювати приблизно 12–18 місяців.

Приховані пастки

Глибина канавок виступає лише первинним фільтром під час вибору колеса, адже навіть глибокий протектор не гарантує безпеку, якщо гума застаріла. На боковині кожної шини обов'язково міститься чотиризначний заводський DOT-код, де перші дві цифри вказують на тиждень, а наступні дві — на рік виробництва. Фахівці радять повністю відмовлятися від експлуатації покришок, які перейшли поріг 10 років від моменту випуску, позаяк старий хімічний склад повністю втрачає еластичність та покривається мікротріщинами.

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Вкрай небезпечно купувати гуму з явними слідами сильних ударів, деформаціями посадкового борта, порізами чи внутрішніми грижами. Також варто звертати увагу на однорідність зносу малюнка по всій ширині бігової доріжки. Якщо один з країв стертий значно сильніше за інший, це свідчить про порушену геометрію підвіски або неправильний тиск у колесах минулого автомобіля. Така покришка буде сильно шуміти, погано піддаватися балансуванню та суттєво погіршить керованість на мокрому асфальті.

Продовження життя

Для максимального подовження життя купленого б/в комплекту необхідно суворо дотримуватися базових правил технічного обслуговування коліс. Потрібно щонайменше раз на місяць контролювати рівень внутрішнього тиску, адже напівспущені колеса швидко стирають плечові зони та перегріваються на швидкості. Для вирівнювання зносу протектора рекомендується проводити регулярну ротацію та міняти колеса місцями між осями кожні 5000–10 000 км пробігу.

Також після кожного сильного удару під час проїзду глибоких вибоїн слід негайно відвідувати майстерню для перевірки балансування та точного регулювання кутів розвалу-сходження.

Плавний стиль водіння без різких стартів з буксуванням та екстрених гальмувань дозволить зберегти гуму в робочому стані на кілька додаткових місяців. Пріоритет під час вибору завжди варто віддавати свіжим покришкам преміумсегмента від перевірених постачальників, які надають можливість первинної перевірки на шиномонтажі.

Різниця у цінах

У середньому купівля вживаних шин дозволяє заощадити від 40% до 70% вартості порівняно з аналогічним новим комплектом.

Найчастіша дилема, з якою стикаються водії: купити новий "бюджет" (зазвичай китайських брендів), чи взяти вживані колеса від топвиробників (Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear), що мають 5–6 мм протектора.

Комплект нових бюджетних шин (наприклад, у розмірі 205/55 R16) коштуватиме приблизно 100–140 євро. Водночас комплект вживаного преміуму в тому ж розмірі обійдеться у 50–80 євро. Тобто преміум все одно залишається дешевшим приблизно на 30–45%, ніж нові бюджетні колеса.

Раніше Новини.LIVE писали, які помилки при купівлі автомобільних шин роблять 80% водіїв. Багато водіїв намагаються максимально заощадити на гумі, проте низька вартість зазвичай означає компроміс з якістю матеріалів.

Також читайте, чому автомобільна шина може вибухнути влітку прямо на дорозі. Під час швидкого руху через постійне тертя об гарячу поверхню внутрішня температура шини перевищує 100 °C.