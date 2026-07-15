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Головна Авто Нові шини після пʼяти років у гаражі: чи можна їх ставити на авто

Нові шини після пʼяти років у гаражі: чи можна їх ставити на авто

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 06:00
Пастка в гаражі: чому старі шини для авто небезпечні навіть без зносу
Шини у гаражі. Фото: facebook.com/gordon.lief

Багато водіїв зберігають комплекти покришок у гаражі роками, орієнтуючись лише на глибину протектора та відсутність тріщин. Проте шина, яка зовні виглядає абсолютно новою, після п'яти років зберігання може стати причиною аварії. Хімічне старіння гумової суміші є прихованим процесом, який поступово змінює властивості колеса.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Trendy.

Приховані процеси

Шина не є звичайним шматком незмінної гуми. Це складний продукт, який містить пластифікатори, сірку та антиоксиданти для забезпечення еластичності та зчеплення з асфальтом.

Через п'ять років компоненти всередині гуми окиснюються і втрачають свої функції. Матеріал твердне і втрачає здатність притискатися до нерівностей дороги. Візуально протектор залишається глибоким, але під час екстреного гальмування старе колесо просто не зможе вчасно зупинити автомобіль.

Реальні загрози

Руйнування структури відбувається постійно, незалежно від експлуатації чи простою в гаражі. Використання такої гуми на високій швидкості загрожує раптовим розривом протектора через сильний нагрів.

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Крім того, старе колесо втрачає пружність у боковинах. Це призводить до непередбачуваної поведінки автомобіля під час маневрів. Фахівці радять міняти покришки після шести років експлуатації, незалежно від пробігу.

Раніше Новини.LIVE писали, як самотужки швидко відремонтувати пробите колесо автомобіля. Традиційна заміна пошкодженого колеса на запасне займає 15–30 хвилин, проте існують значно швидші альтернативні методи.

Також читайте, як ширина шини впливає на витрати палива авто. Фізична реальність демонструє, що збільшення площі контакту з дорогою та погіршення аеродинаміки потребують більше енергії для обертання коліс.

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Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
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