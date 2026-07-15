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Главная Авто Новые шины после пяти лет в гараже: можно ли их ставить на авто

Новые шины после пяти лет в гараже: можно ли их ставить на авто

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 06:00
Ловушка в гараже: почему старые шины для авто опасны даже без износа
Шины в гараже. Фото: facebook.com/gordon.lief

Многие водители годами хранят комплекты шин в гараже, ориентируясь лишь на глубину протектора и отсутствие трещин. Однако шина, которая внешне выглядит совершенно новой, после пяти лет хранения может стать причиной аварии. Химическое старение резиновой смеси — это скрытый процесс, который постепенно меняет свойства колеса.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Trendy.

Скрытые процессы

Шина — это не просто кусок неизменной резины. Это сложный продукт, содержащий пластификаторы, серу и антиоксиданты для обеспечения эластичности и сцепления с асфальтом.

Через пять лет компоненты внутри резины окисляются и теряют свои функции. Материал твердеет, и теряет способность прижиматься к неровностям дороги. Визуально протектор остается глубоким, но при экстренном торможении старое колесо просто не сможет вовремя остановить автомобиль.

Реальные угрозы

Разрушение структуры происходит постоянно, независимо от эксплуатации или простоя в гараже. Использование такой резины на высокой скорости грозит внезапным разрывом протектора из-за сильного нагрева.

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Кроме того, старое колесо теряет упругость в боковинах. Это приводит к непредсказуемому поведению автомобиля при маневрах. Специалисты советуют менять шины после шести лет эксплуатации, независимо от пробега.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как самостоятельно быстро отремонтировать проколотое колесо автомобиля. Традиционная замена поврежденного колеса на запасное занимает 15–30 минут, однако существуют гораздо более быстрые альтернативные методы.

Также читайте, как ширина шины влияет на расход топлива автомобиля. Физические законы показывают, что увеличение площади контакта с дорогой и ухудшение аэродинамики требуют больше энергии для вращения колес.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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