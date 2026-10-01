Другий комплект коліс для авто: фінансова вигода чи зайві витрати

Шини з дисками. Фото: reddit.com

Сезонна зміна коліс восени та навесні змушує водіїв витрачати час у довгих чергах на сервісі. Купівля другого комплекту дисків здається ідеальною інвестицією для самостійної заміни в гаражі за пів години. Проте якісні шини для авто та додаткові колеса у зборі насправді не дають очікуваної фінансової вигоди. Прості розрахунки та технічні нюанси експлуатації доводять, що відмовитися від регулярних візитів до майстрів усе одно не вдасться.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media.

Реклама

Фінансові розрахунки

Спроба зекономити гроші на купівлі другого комплекту литих дисків зазвичай розчаровує. Якщо порахувати середню вартість сезонного сервісу, то самі диски окупляться лише через десять років. До того ж відвідати майстра доведеться в будь-якому разі, адже зібрані колеса вимагають балансування щосезону або через 10 000–15 000 км пробігу. Гума зношується нерівномірно, балансувальні тягарці губляться на розбитих дорогах, а вентилі з часом починають пропускати повітря.

Сучасні автомобілі створюють додаткові статті витрат при купівлі коліс. Власникові доведеться придбати другий комплект датчиків тиску TPMS та прописати їх у бортовому комп'ютері. Крім того, приблизно через п'ять років або 40 000–50 000 км пробігу гума старіє, твердне і покривається мікротріщинами. У результаті доведеться купувати нові покришки й знову платити за шиномонтаж. При продажу машини забрати диски на інше авто рідко вдається через різну розболтовку та діаметр отвору.

Практичні переваги

Попри відсутність грошової вигоди, купівля дисків у зборі має інші важливі плюси. Передусім це береже самі покришки, адже постійний демонтаж двічі на рік розтягує бокове кільце та може пошкодити корд інструментом. Також це захищає красиві заводські диски від агресивних зимових реагентів, які руйнують лакофарбове покриття. Тому на холодний період краще ставити простіший і дешевший комплект.

Читайте також:

Головною перевагою залишається повна незалежність від черг, адже змінити колеса можна у будь-який зручний день. Важливо лише пам'ятати про правила зберігання, бо зібрані колеса значно важчі. На відміну від порожніх покришок, які ставлять вертикально, колеса на дисках потрібно зберігати стопкою або в підвішеному стані.

Раніше Новини.LIVE писали, чи повинні всі покришки на авто мати однакові малюнки протектора. Питання комбінування різних автомобільних шин часто виникає через обмежений бюджет або відсутність потрібної моделі в магазинах.

Також читайте, як можна пошкодити шини на автомийці. Опитування TyreSafe показало, що близько 80% водіїв навіть не здогадуються про існування подібної небезпеки.