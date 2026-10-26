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Головна Авто За що не варто доплачувати при заміні шин авто на зимні

За що не варто доплачувати при заміні шин авто на зимні

Ua ru
26 жовтня 2026 12:50
Заміна шин авто на зимові: які послуги є зайвою тратою грошей
Балансування коліс. Фото: alloygator.com

Щорічна заміна літніх шин на зимові часто перетворюється на серйозне випробування для гаманця водія через безліч додаткових послуг. Майстерні пропонують доплати за розмір коліс, наповнення азотом або особливу консервацію гуми. Частина цих пунктів є звичайним маркетингом, хоча окремі процедури дійсно впливають на безпеку руху.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

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Зайві послуги

Закачування коліс азотом замість звичайного повітря залишається однією з найпопулярніших нав'язаних послуг. У теорії такий газ повільніше виходить крізь гуму та не містить вологи для захисту дисків. Проте в реальних умовах різниця практично непомітна, адже звичайне атмосферне повітря вже містить приблизно 78% азоту.

Обприскування гуми засобами для блиску (черніння) дає лише короткочасний візуальний ефект. Деякі з цих препаратів навіть здатні прискорити старіння та пересихання матеріалу в довгостроковій перспективі.

Водночас миття коліс перед процедурами має бути базовим стандартом, адже бруд та камінці в протекторі унеможливлюють правильну роботу обладнання.

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Перевірка підвіски

Регулювання розвалу-сходження не є обов'язковим, якщо авто впевнено тримає пряму лінію і зношує протектор рівномірно. Проте за наявності найменших проблем з керованістю геометрію слід налаштувати обов'язково, інакше нові покришки зносяться за кілька сотень кілометрів. Балансування варто робити регулярно, позаяк їзда з незбалансованими колесами швидко знищує підшипники та елементи підвіски.

Спеціальне фінішне балансування на самому авто потрібне лише для потужних машин на кількасот кінських сил, які їздять на високих швидкостях. Верстати з дорожнім тестом слугують крайнім заходом для виявлення прихованих заводських дефектів або сильних вібрацій під навантаженням.

Дрібні деталі

Гумові вентилі під час руху зазнають високих навантажень і поступово старіють під впливом солі, ультрафіолету та температурних перепадів. Фахівці радять оновлювати їх під час купівлі нового комплекту гуми або хоча б раз на 3–4 роки. Пошкоджена деталь може спричинити повільний витік повітря, що швидко знищить покришку.

При роботі з автомобілями, які оснащені датчиками TPMS, слід регулярно контролювати стан їхніх елементів живлення. Вбудовані батарейки розраховані на 5–10 років служби, а їхнє розряджання вимагає встановлення нового комплекту пристроїв.

Зміна датчиків під час сезонного шиномонтажу позбавляє від необхідності окремо платити за повторне зняття та балансування коліс у майбутньому. Більшість заводських датчиків є нерозбірними, тому їхню заміну краще поєднувати з плановою перебортовкою гуми.

Раніше Новини.LIVE писали, чому автомобільні шини втрачають тиск восени. Поява попереджувального значка на панелі після різкого зниження температури повітря далеко не завжди означає прокол.

Також читайте, чи варто встановлювати на авто широкі зимові шини. Довільне відхилення від заводських параметрів часто призводить до неприємних наслідків під час експлуатації.

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Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа

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