Зимові шини. Фото: nothingbuttires.com

Напередодні холодного сезону багатьох водіїв цікавить можливість встановлення ширших коліс задля покращення вигляду або керованості. Проте неправильно підібрані зимові шини для авто здатні істотно погіршити поведінку машини на засніженій та слизькій дорозі. Більшість виробників дозволяє використовувати кілька розмірів дисків та покришок для однієї моделі. Водночас довільне відхилення від заводських параметрів нерідко призводить до неприємних наслідків під час експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Вплив розміру

Встановлення ширших зимових покришок автоматично змінює загальний діаметр та профіль колеса, якщо зберегти попередню висоту. Наприклад, кросовер Baic 5 з заводським розміром 225/60 R18 втратить правильні налаштування під час спроби перейти на 265/60 R18. Занадто велика гума починає зачіпати внутрішні поверхні колісних арок ніш під час завантаження авто чи їзди по ямах. Окрім цього, спідометр починає сильно занижувати реальну швидкість, а комп'ютер некоректно вираховує витрату пального.

Безпечне корегування розміру передбачає мінімальні відхилення загальної висоти колеса, які не перевищують 2%. Якщо виникає потреба встановити ширшу гуму на ті ж самі диски, варто обирати варіанти зі зниженим профілем. Наприклад, замість 225/60 R18 краще поставити 235/55 R18, де ширина більша лише на сантиметр. Подібна заміна залишається в межах допустимої норми й не шкодить вузлам підвіски.

Плюси та мінуси

Широкий протектор створює більшу пляму контакту на сухому та чистому асфальті, що скорочує гальмівний шлях і покращує стійкість у поворотах. Проте на снігу чи каші велика площа покришки починає працювати як лижа й суттєво погіршує зчеплення. Таке авто легко втрачає керованість, адже вага машини розподіляється по ширшій поверхні й не дає протектору ефективно продавлювати сніговий шар.

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Окрім цього, широкі колісні комплекти гарантують зростання шуму під час руху та підвищують опір коченню. Через це двигун починає спалювати більше пального на кожні 100 км пробігу. Для зимового періоду фахівці радять обирати вужчі моделі гуми з вищим профілем, адже вони краще справляються з заметами, гарантують комфорт і залишають керованість передбачуваною.

Раніше Новини.LIVE писали, чому автомобільні шини втрачають тиск восени. Поява попереджувального значка на панелі після різкого зниження температури далеко не завжди означає прокол.

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