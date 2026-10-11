Ознаки зносу зимових шин для авто: коли краще купити новий комплект

Зимові шини. Фото: gosailun.com

З настанням холодів безпека руху на дорозі повністю залежить від стану покришок. Якісна зимова гума допомагає утримувати автомобіль на слизькому покритті та забезпечує надійне зчеплення з асфальтом. Проте навіть найдорожчий комплект з часом втрачає свої властивості й потребує своєчасної заміни. Визначити точний момент для купівлі нових покришок допоможе оцінка кількох важливих параметрів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

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Термін служби

Виробники не встановлюють єдиного терміну експлуатації для всіх автомобілів. За умов правильного використання та помірного пробігу комплект зазвичай служить від 4 до 6 сезонів. Проте гума старіє незалежно від того, як часто машина виїжджає з гаража.

Точну дату виготовлення можна знайти на боковині колеса за маркуванням DOT. Чотири останні цифри вказують на тиждень та рік випуску. Критичною межею вважається вік у 10 років, після якого продовжувати поїздки стає небезпечно навіть при збереженому малюнку.

Замір протектора

Ключовим фактором для заміни залишається висота малюнка протектора. Глибокі канавки та дрібні ламелі відповідають за ефективне відведення води, снігу та рідкої грязі з-під плями контакту. Мінімально допустима законами глибина становить 1,6 мм, але для зимового сезону експерти радять купувати нові колеса вже при падінні показника нижче 4 мм.

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Окрім вимірювання глибини, слід регулярно оглядати боковини колеса. Поява здуттів, глибоких порізів, тріщин або деформацій повністю виключає подальше використання. Також про приховані пошкодження конструкції можуть сигналізувати сторонні вібрації та биття керма під час руху.

Манера їзди

На швидкість зношування покришок безпосередньо впливає стиль керування. Різкі прискорення, агресивні розгони та екстрені гальмування прискорюють стирання робочої поверхні. Додаткове навантаження створює постійна їзда гірськими дорогами або регулярне перевезення значних вантажів.

Свій внесок робить і технічний стан підвіски автомобіля. Порушення кутів розвалу-сходження призводить до швидкого та нерівномірного зносу робочої зони. Аналогічні проблеми виникають через неправильний тиск або відсутність періодичного балансування коліс.

Правильне зберігання

Процес деградації матеріалу продовжується навіть під час літнього зберігання. Прямі сонячні промені, висока температура, вологість та контакт з оливами чи мастилами руйнують структуру матеріалу. Після завершення сезону колеса треба залишати у сухому та захищеному від світла приміщенні.

Спосіб укладання залежить від наявності колісних дисків. Комплект без дисків має зберігатися виключно у вертикальному положенні з періодичним повертанням. Зібрані колеса з дисками можна складати горизонтально або підвішувати за центральний отвір. За наявності сумнівів щодо стану матеріалу краще звернутися до спеціалістів шиномонтажу.

Раніше Новини.LIVE писали, чи є сенс купувати додатковий комплект коліс для авто. Прості розрахунки та технічні нюанси експлуатації доводять, що відмовитися від регулярних візитів до майстрів усе одно не вдасться.

Також читайте, чому шини авто зношуються нерівномірно та що з цим робити. Вчасна діагностика та регулювання вузлів машини допомагають зупинити руйнування протектора й зберегти зчеплення з дорогою.