Признаки износа зимних шин для авто: когда лучше купить новый комплект

Зимние шины. Фото: gosailun.com

С наступлением холодов безопасность движения на дороге полностью зависит от состояния шин. Качественная зимняя резина помогает удерживать автомобиль на скользком покрытии и обеспечивает надежное сцепление с асфальтом. Однако даже самый дорогой комплект со временем теряет свои свойства и требует своевременной замены. Определить точный момент для покупки новых покрышек поможет оценка нескольких важных параметров.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Реклама

Срок службы

Производители не устанавливают единого срока эксплуатации для всех автомобилей. При правильном использовании и умеренном пробеге комплект обычно служит от 4 до 6 сезонов. Однако резина стареет независимо от того, как часто машина выезжает из гаража.

Точную дату изготовления можно найти на боковине колеса по маркировке DOT. Четыре последние цифры указывают на неделю и год выпуска. Критическим пределом считается возраст в 10 лет, после которого продолжать поездки становится опасно даже при сохранившемся рисунке протектора.

Измерение протектора

Ключевым фактором для замены остается высота рисунка протектора. Глубокие канавки и мелкие ламели отвечают за эффективный отвод воды, снега и жидкой грязи из-под пятна контакта. Минимально допустимая законом глубина составляет 1,6 мм, но для зимнего сезона эксперты советуют покупать новые колеса уже при падении показателя ниже 4 мм.

Читайте также:

Помимо измерения глубины, следует регулярно осматривать боковины колеса. Появление вздутий, глубоких порезов, трещин или деформаций полностью исключает дальнейшее использование. Также о скрытых повреждениях конструкции могут сигнализировать посторонние вибрации и биение руля во время движения.

Манера вождения

На скорость износа шин напрямую влияет стиль вождения. Резкие ускорения, агрессивные разгоны и экстренные торможения ускоряют износ рабочей поверхности. Дополнительную нагрузку создает постоянная езда по горным дорогам или регулярная перевозка тяжелых грузов.

Свой вклад вносит и техническое состояние подвески автомобиля. Нарушение углов развала-схождения приводит к быстрому и неравномерному износу рабочей зоны. Аналогичные проблемы возникают из-за неправильного давления или отсутствия периодической балансировки колес.

Правильное хранение

Процесс деградации материала продолжается даже во время летнего хранения. Прямые солнечные лучи, высокая температура, влажность и контакт с маслами или смазками разрушают структуру материала. По окончании сезона колеса следует хранить в сухом и защищенном от света помещении.

Способ укладки зависит от наличия колесных дисков. Комплект без дисков следует хранить исключительно в вертикальном положении с периодическим поворотом. Собранные колеса с дисками можно складывать горизонтально или подвешивать за центральное отверстие. При наличии сомнений относительно состояния материала лучше обратиться к специалистам шиномонтажа.

Ранее Новини.LIVE писали, есть ли смысл покупать дополнительный комплект колес для автомобиля. Простые расчеты и технические нюансы эксплуатации доказывают, что отказаться от регулярных визитов к мастерам все равно не удастся.

Также читайте, почему шины автомобиля изнашиваются неравномерно и что с этим делать. Своевременная диагностика и регулировка узлов автомобиля помогают остановить разрушение протектора и сохранить сцепление с дорогой.