Худшие зимние шины года: какую резину для авто не стоит покупать

Зимние шины. Фото: tires.bridgestone.com

Качественные шины остаются главным фактором безопасности автомобиля на дороге. Независимый тест зимних шин, проведенный специалистами швейцарского автоклуба TCS, выявил колоссальную разницу в тормозном пути. Эксперты протестировали 32 варианта шин для компактных и среднеразмерных машин на сухом, мокром и заснеженном покрытии. Лишь шесть моделей получили наивысшую оценку, тогда как девять полностью провалили испытания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Libertatea.

Реклама

Компактный размер

В популярном размере 185/65 R15 для компактных автомобилей, таких как Audi A1, Renault Clio и Volkswagen Polo, разница в тормозном пути на мокром асфальте достигла почти 18 метров. Премиальная шина Bridgestone Blizzak LM 005 остановила автомобиль через 33,5 метра, а аутсайдер Rockblade Rock 868S потребовал целых 51,4 метра. На той момент, когда автомобиль с качественной резиной уже полностью остановился, машина на некачественной шине продолжала двигаться со скоростью 47 км/ч.

Лучшие результаты в этой категории показали Continental WinterContact TS 870 и Michelin Alpin 7, которые получили наивысшую рекомендацию от экспертов. Зато модели Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP и Rockblade Rock 868S попали в список запрещенных из-за неудовлетворительного сцепления с мокрой дорогой.

Шины большого размера

В размерности 225/50 R17 для более крупных автомобилей типа Audi A4, Peugeot 3008, Skoda Octavia, а также моделей BMW и Mercedes эксперты выделили четырех лидеров. Наивысшую оценку получили Pirelli Cinturato Winter 3, Continental WinterContact TS 870, Goodyear UltraGrip Performance 3 и Michelin Alpin 7.

Читайте также:

При этом базовые рекомендации к покупке получили еще шесть моделей: Bridgestone Blizzak 6, Hankook Winter i*cept RS3, ESA+TECAR Supergrip Pro2, Dunlop Winter, Vredestein Winter Pro+ и Yokohama BluEarth Winter V906. Они продемонстрировали хорошие показатели и стабильное поведение на дороге.

Испытания шести других моделей в 17-дюймовом размере закончились провалом. Шины Falken Eurowinter HS02 Pro, Toyo Tires Observe EWS1, Tracmax Ice-Plus S210, Aptany RW211, Royal Black Royalwinter UHP и Sunwide Snowide показали плохие результаты на снегу и мокром асфальте. Эксперты советуют избегать покупки этих шин в целях безопасности.

Ранее Новини.LIVE писали, что означает правило 3% для автомобильных шин. Эта критическая цифра определяет безопасные пределы изменения диаметра колеса.

Также читайте, как различные автомобильные шины экономят топливо. Разница между классами топливной эффективности может составлять до 7,5%.