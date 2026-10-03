Найгірші зимові шини року: які покришки для авто не варто купувати

Зимові шини. Фото: tires.bridgestone.com

Якісні покришки залишаються головним фактором безпеки автомобіля на дорозі. Незалежний тест зимових шин від фахівців швейцарського автоклубу TCS виявив колосальну різницю у гальмівному шляху. Експерти протестували 32 варіанти гуми для компактних і середньорозмірних машин на сухому, мокрому та засніженому покритті. Лише шість моделей отримали найвищу оцінку, тоді як дев'ять повністю провалили випробування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Libertatea.

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Компактний розмір

У популярній розмірності 185/65 R15 для компактних авто на кшталт Audi A1, Renault Clio та Volkswagen Polo різниця гальмівного шляху на мокрому асфальті сягнула майже 18 метрів. Преміальна шина Bridgestone Blizzak LM 005 зупинила авто через 33,5 метра, а аутсайдер Rockblade Rock 868S вимагав аж 51,4 метра. На швидкості, коли машина з якісною гумою вже повністю зупинилася, авто на слабкій покришці продовжувало рухатися зі швидкістю 47 км/год.

Найкращі результати у цій категорії показали Continental WinterContact TS 870 та Michelin Alpin 7, які отримали найвищу рекомендацію від експертів. Натомість моделі Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP та Rockblade Rock 868S потрапили до списку заборонених через незадовільне зчеплення з мокрою дорогою.

Великі покришки

У розмірності 225/50 R17 для більших машин типу Audi A4, Peugeot 3008, Skoda Octavia та моделей BMW і Mercedes експерти відзначили чотирьох лідерів. Найвищу оцінку вибороли Pirelli Cinturato Winter 3, Continental WinterContact TS 870, Goodyear UltraGrip Performance 3 та Michelin Alpin 7.

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При цьому базові рекомендації для купівлі отримали ще шість моделей: Bridgestone Blizzak 6, Hankook Winter i*cept RS3, ESA+TECAR Supergrip Pro2, Dunlop Winter, Vredestein Winter Pro+ та Yokohama BluEarth Winter V906. Вони продемонстрували хороші показники та стабільну поведінку на дорозі.

Провалом тестування у 17-дюймовому розмірі закінчилися випробування для шести інших моделей. Шини Falken Eurowinter HS02 Pro, Toyo Tires Observe EWS1, Tracmax Ice-Plus S210, Aptany RW211, Royal Black Royalwinter UHP та Sunwide Snowide показали погані результати на снігу та мокрому асфальті. Експерти радять уникати купівлі цих покришок задля збереження безпеки.

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