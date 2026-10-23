Спущене колесо. Фото: magnific.com

З настанням осені чимало водіїв помічають сповіщення про падіння тиску в колесах. Насправді будь-які автомобільні шини втрачають повітря через звичайний фізичний процес, адже від похолодання воно просто стискається. Тому поява попереджувального значка на панелі після різкого зниження температури далеко не завжди означає прокол. Якщо регулярно перевіряти стан гуми, можна уникнути її швидкого зносу та зберегти керованість машини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autogid.

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Вплив температури

Чим нижчою стає температура на вулиці, тим сильніше падає тиск усередині покришок. Саме тому восени та взимку манометр варто діставати значно частіше. Вимірювати показники потрібно суто на холодних колесах, коли машина простояла без руху хоча б кілька годин. Після поїздки гума нагрівається від дороги, тому прилад покаже завищені цифри.

Електронна система TPMS зазвичай реагує лише на раптову втрату повітря під час проколу. Поступове падіння тиску через холод вона може просто не помітити. Через це краще не покладатися тільки на датчики, а самостійно перевіряти всі чотири колеса й підкачувати їх до норми від автовиробника.

Ризики та норми

Їзда на напівспущених колесах сильно шкодить автомобілю та гаманцю. Через підвищений опір двигун бере більше пального, кермо стає важким, а гума починає лисіти по краях. До того ж підвіска бере на себе набагато сильніші удари від ям.

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Перекачувати колеса теж не варто, бо через це зменшується пляма контакту з асфальтом і машина гірше тримається дороги.

Дехто з водіїв навмисно трохи спускає колеса на зиму, сподіваючись на краще зачеплення зі снігом. На практиці це лише погіршує керованість і робить гальмівний шлях довшим.

Оптимальний варіант для будь-якого сезону тримати саме той рівень, який вказано в інструкції до авто або на наклейці у дверному отворі.

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