Спущенное колесо. Фото: magnific.com

С наступлением осени многие водители замечают предупреждения о падении давления в колесах. На самом деле любые автомобильные шины теряют воздух в результате обычного физического процесса, ведь при понижении температуры он просто сжимается. Поэтому появление предупреждающего значка на панели после резкого понижения температуры далеко не всегда означает прокол. Если регулярно проверять состояние шин, можно избежать их быстрого износа и сохранить управляемость автомобиля.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autogid.

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Влияние температуры

Чем ниже становится температура на улице, тем сильнее падает давление внутри шин. Именно поэтому осенью и зимой манометр стоит доставать значительно чаще. Измерять показатели нужно исключительно на холодных колесах, когда автомобиль простоял без движения хотя бы несколько часов. После поездки шины нагреваются от дороги, поэтому прибор покажет завышенные цифры.

Электронная система TPMS обычно реагирует только на внезапную потерю воздуха при проколе. Постепенное падение давления из-за холода она может просто не заметить. Поэтому лучше не полагаться только на датчики, а самостоятельно проверять все четыре колеса и подкачивать их до нормы, указанной автопроизводителем.

Риски и нормы

Езда на полуспущенных колесах сильно вредит автомобилю и кошельку. Из-за повышенного сопротивления двигатель потребляет больше топлива, руль становится тяжелым, а резина начинает лысеть по краям. К тому же подвеска принимает на себя гораздо более сильные удары от ям.

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Перекачивать колеса тоже не стоит, так как из-за этого уменьшается пятно контакта с асфальтом и машина хуже держится дороги.

Некоторые водители специально немного спускают колеса на зиму, надеясь на лучшее сцепление со снегом. На практике это только ухудшает управляемость и удлиняет тормозной путь.

Оптимальный вариант для любого сезона — поддерживать именно тот уровень, который указан в инструкции к автомобилю или на наклейке в дверном проеме.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как работает немецкое правило замены зимних шин на автомобиле. Этот метод носит рекомендательный характер, но отлично дисциплинирует автовладельцев.

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