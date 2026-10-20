Немецкое правило замены шин на зимние: как оно облегчает жизнь водителю

Сезонная замена шин. Фото: magnific.com

Качественные зимние шины для авто гарантируют безопасность водителя во время внезапных утренних заморозков и первого снега. Однако каждый год из-за стремления заменить резину в последний момент в автомастерских возникает огромный ажиотаж. Немецкие водители давно используют простое календарное правило для своевременного визита на шиномонтаж, что помогает спокойно подготовить транспортное средство без привязки к температурным колебаниям.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Реклама

Метод двух "О"

В Германии распространено практическое правило "от О до О", которое происходит от слов Oktober (октябрь) и Ostern (Пасха). Согласно этому принципу, зимний комплект устанавливают в октябре и ездят на нем до пасхальных праздников. Метод носит рекомендательный характер, но отлично дисциплинирует автовладельцев.

Многие водители ориентируются на среднесуточную температуру ниже 7 °C, однако календарный ориентир позволяет заранее забронировать время на СТО. Современная осенняя погода бывает переменчивой, поэтому заблаговременный визит к мастеру избавляет от ажиотажа. Автомобиль получает необходимую готовность к первому гололеду без лишней спешки.

Состояние резины

Зимняя резина имеет особый состав и глубокий протектор с ламелями для надежного сцепления со снегом. Перед установкой комплекта с предыдущего сезона важно тщательно проверить его техническое состояние. Изношенный протектор теряет способность эффективно отводить слякоть из снега и грязи.

Читайте также:

В Украине правила дорожного движения запрещают езду на легковом автомобиле с протектором менее 1,6 мм (пункт 31.4.5 ПДД), однако эксперты советуют покупать новые зимние шины уже при износе до 4 мм.

Также стоит обращать внимание на равномерность износа, отсутствие трещин и возраст резины, которая со временем твердеет. Проверка давления в колесах остается обязательной процедурой для безопасной езды.

Ранее Новини.LIVE писали, есть ли смысл покупать дополнительный комплект колес для автомобиля. Простые расчеты и технические нюансы эксплуатации доказывают, что отказаться от регулярных визитов к мастерам все равно не удастся.

Также читайте, какие зимние шины лучше не покупать. По результатам независимого теста, проведенного специалистами швейцарского автоклуба TCS, лишь шесть моделей получили наивысшую оценку, тогда как девять полностью провалили испытания.