Желтые и красные точки на шинах автомобиля: на что указывают эти отметки

Красная точка на шине. Фото: yuuamami2525/Х

Многие водители замечают на боковинах новых шин яркие цветные отметки и ошибочно считают их заводским браком или маркировкой уцененного товара. На самом деле эти цвета на резине имеют важное техническое значение для мастеров автосервиса. Заводские отметки помогают специалистам быстро найти баланс между самой легкой и самой тяжелой точками колеса. Правильно подобранные и смонтированные шины для автомобилей обеспечивают плавность хода, превосходную управляемость и безопасность во время движения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Yahoo! Autos.

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Значение маркировок

Изготовить идеально круглую шину с одинаковым весом по всему окружности технически невозможно, поэтому производители всегда отмечают проблемные зоны краской. Желтая точка указывает на самое лёгкое место шины по массе. При монтаже ее совмещают с ниппелем на диске, который является самой тяжёлой точкой металлической части.

Красная отметка показывает самую низкую точку радиального прогиба или самый простой участок конструкции. Мастера ориентируют ее в противоположном направлении от самого высокого выступа на диске, который часто отмечают насечкой. Если на боковине присутствуют оба цвета, при монтаже в первую очередь обращают внимание именно на красную отметку.

Причины дисбаланса

Пренебрежение цветной маркировкой приводит к разбалансировке, из-за чего колесо начинает вибрировать на высокой скорости. Сильная вибрация ухудшает тормозной путь, снижает сцепление с дорогой и ускоряет износ деталей подвески. Неправильно сбалансированная шина теряет полный контакт с покрытием, а протектор покрывается опасными залысинами.

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Дисбаланс возникает не только из-за ошибок при монтаже, но и в результате естественного износа, падения давления или попадания в глубокие выбоины.

Для сохранения ресурса шин специалисты рекомендуют проверять давление и проводить ротацию колес каждые 8000–13 000 км пробега. Появление малейшего вибрации руля во время езды сигнализирует о необходимости срочного заезда на шиномонтаж.

Ранее Новини.LIVE писали, какие зимние шины лучше не покупать. По результатам независимого теста швейцарского автоклуба TCS шесть моделей получили наивысшую оценку, тогда как девять полностью провалили испытания.

Также читайте, почему шины автомобиля изнашиваются неравномерно и что с этим делать. Своевременная диагностика и регулировка узлов помогают остановить разрушение протектора и сохранить сцепление с дорогой.