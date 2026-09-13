Два нипеля на колесе авто: кому и зачем они нужны

Колесо с двумя нипелями. Фото: instagram.com/sajeevmehta

Большинство автомобилей на рынке оснащены стандартными колесами с одним клапаном. Он служит для накачки, спускания воздуха или проверки давления в шинах. Однако на некоторых колесных дисках можно увидеть сразу два нипеля. Специальные шины для авто с такой системой предназначены для выполнения конкретных технических задач в особых условиях эксплуатации.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Основные преимущества

Главная функция второго ниппеля заключается в возможности одновременно накачивать колесо и точно контролировать давление. Водитель подключает насос к одному клапану, а манометр к другому. Это позволяет видеть реальные показатели давления без постоянного отсоединения шланга для подкачки. В мире автоспорта такое решение экономит ценные секунды при обслуживании машины на пит-стопах.

Второе важное применение двух клапанов возникает при закачке азота в шину. Когда нипели расположены на противоположных сторонах диска, через один клапан подают азот, а через другой выпускают обычный воздух. Такой способ ускоряет процесс замены газа и гарантирует полное удаление кислорода из внутренней полости колеса.

Целесообразность использования

Двойной ниппель имеет смысл только для любителей экстремального бездорожья и участников гонок. На сложных трассах требуется быстрое снижение или повышение давления в шинах в зависимости от типа грунта. Обычным автовладельцам покупать такие диски не стоит, ведь это приведет лишь к лишним тратам.

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Для большинства обычных водителей шины с двумя клапанами не имеют практической необходимости. Один ниппель прекрасно справляется со всеми повседневными задачами на городских дорогах. Второй клапан никоим образом не улучшает управляемость, безопасность или ходовые качества автомобиля. Обычному владельцу лучше сосредоточиться на правильном уходе за колесами и регулярной проверке состояния протектора.

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