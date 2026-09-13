Два ніпелі на колесі авто: кому та навіщо вони потрібні

Колесо з двома ніпелями. Фото: instagram.com/sajeevmehta

Більшість автомобілів на ринку використовують стандартні колеса з одним клапаном. Він служить для накачування, спускання повітря або перевірки тиску в шинах. Проте на деяких колісних дисках можна побачити одразу два ніпелі. Спеціальні шини для авто з такою системою мають конкретні технічні завдання для особливих умов експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Основні переваги

Головна функція другого ніпеля полягає в можливості одночасно накачувати колесо та точно контролювати тиск. Водій підключає помпу до одного клапана, а манометр до іншого. Це дозволяє бачити реальні показники тиску без постійного від'єднання шланга підкачки. У світі автоспорту таке рішення економить цінні секунди під час обслуговування машини на піт-стопах.

Друге важливе застосування двох клапанів виникає під час закачування азоту в шину. Коли ніпелі розташовані на протилежних боках диска, через один клапан подають азот, а через інший випускають звичайне повітря. Такий спосіб робить процес заміни газу швидким та гарантує повне видалення кисню з внутрішньої порожнини колеса.

Доцільність використання

Подвійний ніпель має сенс лише для любителів екстремального бездоріжжя та учасників перегонів. На складних трасах потрібне швидке зниження або підняття тиску в шинах залежно від типу ґрунту. Пересічним автовласникам купувати такі диски не варто, адже це призведе лише до зайвих витрат грошей.

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Для більшості звичайних водіїв шини з двома клапанами не мають практичної потреби. Один ніпель чудово порається з усіма щоденними завданнями на міських дорогах. Другий клапан ніяк не покращує керованість, безпеку або ходові якості автомобіля. Звичайному власникові краще зосередитися на правильному догляді за колесами та регулярній перевірці стану протектора.

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