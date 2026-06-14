Більшість водіїв неправильно накачують шини: ось як потрібно це робити

Водій качає колесо. Колаж: Новини.LIVE

Регулярний контроль тиску в колесах залишається однією з найбільш ігнорованих процедур серед водіїв, попри важливість для безпеки руху. Багато хто згадує про гуму лише під час сезонної зміни коліс або перед початком далекої сімейної подорожі. Тим часом неправильно накачані шини призводять до суттєвого збільшення витрати палива та прискореного зносу протектора. Для підтримки ідеального стану коліс достатньо приділити обслуговуванню кілька хвилин на місяць. Потрібно лише чітко дотримуватися інструкцій заводу та уникати поширених помилок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Пошук параметрів

Універсального значення тиску, яке підійшло б для всіх транспортних засобів, не існує. Кожна автомобільна компанія визначає індивідуальні параметри для конкретної моделі, враховуючи вагу коліс, версію двигуна та поточне навантаження. Повна технічна інформація завжди вказана на спеціальній заводській наклейці. Найчастіше цю табличку розміщують на стійці дверей водія, у прорізі дверей, на внутрішній стороні кришки люка бензобака або в паперовій інструкції з експлуатації.

Зазвичай на інформаційній наклейці вказано два різних значення. Перша цифра розрахована на щоденні поїздки з мінімальним навантаженням, а друга стосується тривалих подорожей з повним салоном пасажирів і важким багажем. Для більшості легкових машин норма становить від 2,1 до 2,5 бара. Маленькі міські моделі зазвичай вимагають близько 2,2 бара, тоді як великі кросовери при повному завантаженні потребують збільшення параметрів до 2,6–2,8 бара.

Процес помпування

Найпростіше виконати процедуру на будь-якій великій заправній станції, обладнаній безплатним автоматичним компресором. Спочатку необхідно відкрутити захисний ковпачок вентиля і під'єднати шланг для перевірки поточного рівня. Далі на цифровому екрані приладу виставляється потрібне значення, і система самостійно заповнить шину або спустить зайвий об'єм повітря. Після від'єднання шланга важливо щільно закрутити ковпачок, який захищає золотник від дорожнього бруду та втрати герметичності.

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Вимірювати тиск необхідно виключно на холодних колесах. Після подолання навіть десяти кілометрів повітря всередині покришки сильно нагрівається та розширюється, через що манометр покаже завищений на 0,2–0,3 бара результат.

Також водіям варто пам'ятати про різницю в одиницях вимірювання на приладах. Співвідношення між барами та популярними в Європі кілопаскалями є дуже простим: 1 бар дорівнює 100 кПа, також 1 бар відповідає американським 14,5 PSI. Перевіряти колеса радять щонайменше раз на місяць.

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