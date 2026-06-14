Большинство водителей неправильно накачивают шины: вот как это нужно делать

Водитель качает колесо. Коллаж: Новини.LIVE

Регулярная проверка давления в шинах остается одной из самых игнорируемых процедур среди водителей, несмотря на ее важность для безопасности движения. Многие вспоминают о шинах только во время сезонной смены колес или перед началом дальних семейных поездок. Между тем неправильно накачанные шины приводят к существенному увеличению расхода топлива и ускоренному износу протектора. Для поддержания идеального состояния колес достаточно уделять обслуживанию несколько минут в месяц. Нужно лишь четко следовать инструкциям завода и избегать распространенных ошибок.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Поиск параметров

Универсального значения давления, которое подошло бы для всех транспортных средств, не существует. Каждая автомобильная компания определяет индивидуальные параметры для конкретной модели, учитывая вес колес, версию двигателя и текущую нагрузку. Полная техническая информация всегда указана на специальной заводской наклейке. Чаще всего эту табличку размещают на стойке двери водителя, в проеме двери, на внутренней стороне крышки люка бензобака или в бумажной инструкции по эксплуатации.

Обычно на информационной наклейке указано два разных значения. Первая цифра рассчитана на ежедневные поездки с минимальной нагрузкой, а вторая касается длительных путешествий с полным салоном пассажиров и тяжелым багажом. Для большинства легковых автомобилей норма составляет от 2,1 до 2,5 бара. Небольшие городские модели обычно требуют около 2,2 бара, тогда как большие кроссоверы при полной загрузке нуждаются в увеличении параметров до 2,6–2,8 бара.

Процесс накачивания

Проще всего выполнить процедуру на любой крупной заправочной станции, оборудованной бесплатным автоматическим компрессором. Сначала необходимо открутить защитный колпачок вентиля и подсоединить шланг для проверки текущего уровня. Далее на цифровом экране прибора выставляется нужное значение, и система самостоятельно наполнит шину или спустит лишний объем воздуха. После отсоединения шланга важно плотно закрутить колпачок, который защищает золотник от дорожной грязи и потери герметичности.

Читайте также:

Измерять давление необходимо исключительно на холодных колесах. После преодоления даже десяти километров воздух внутри покрышки сильно нагревается и расширяется, из-за чего манометр покажет завышенный на 0,2–0,3 бара результат.

Также водителям стоит помнить о разнице в единицах измерения на приборах. Соотношение между барами и популярными в Европе килопаскалями очень простое: 1 бар равен 100 кПа, также 1 бар соответствует американским 14,5 PSI. Проверять колеса рекомендуют не реже одного раза в месяц.

Ранее Новини.LIVE писали, как водители могут повредить шины на автомойке. Около 80% водителей даже не догадываются о существовании подобной опасности.

Также читайте, почему автомобильная шина может взорваться летом прямо на дороге. Сама по себе жара редко становится причиной аварии, главная опасность кроется в другом факторе.