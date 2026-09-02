Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Як тиск у шинах автомобіля впливає на витрату пального

Як тиск у шинах автомобіля впливає на витрату пального

Ua ru
2 вересня 2026 06:00
Тиск у шинах авто та паливо: скільки можна заощадити на АЗС
Накачування шин авто. Фото: magnific.com

Правильне обслуговування коліс безпосередньо впливає на витрати водія під час поїздок. Багато автовласників регулярно накачують шини до показників з заводської таблички на дверному отворі. Виробники підбирають ці параметри для балансу між комфортом, керованістю та гальмівним шляхом. Зміна тиску навіть на кілька атмосфер здатна суттєво змінити поведінку машини на дорозі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Реклама

Спущені колеса

Їзда на спущених колесах гарантовано збільшує витрату пального через збільшення плями контакту з асфальтом. Гума ширше розпластується по дорозі та створює додатковий опір коченню. Стінки покришки втрачають жорсткість, тому машина починає валко поводитися у поворотах.

Тести показують, що зниження тиску на 15% збільшує споживання пального приблизно на 1,2%. Якщо ж шина спущена на 71%, перевитрата пального зростає на 3,7%. Регулярна перевірка коліс дозволяє зберегти гроші на заправках та захистити гуму від швидкого зносу.

Перекачані шини

Підвищення тиску вище норми справді дозволяє економити пальне через зменшення тертя. При перекачуванні коліс на 15% економічність зростає на 6,2%. Якщо ж накачати гуму на 71% сильніше за норму, споживання пального впаде на 7,6%.

Читайте також:

Проте така економія створює суттєві ризики для безпеки на дорозі. Перекачана шина округлюється в центрі протектора, погіршуючи зчеплення з асфальтом та збільшуючи гальмівний шлях. Прискорений знос центральної частини гуми повністю перекриває фінансову вигоду від збереженого пального.

Раніше Новини.LIVE писали, яку максимальну швидкість витримують автомобільні шини.  Кожна покришка має два найважливіші параметри: індекс навантаження та індекс швидкості.

Також читайте, чому холодні шини збільшують витрати автомобіля. Під час поїздок на низьких швидкостях цей фізичний процес забирає від 20% до 30% палива.

авто паливо економія поради автомобіль пальне шини для авто колесо
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації