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Главная Авто Как давление в шинах автомобиля влияет на расход топлива

Как давление в шинах автомобиля влияет на расход топлива

Ua ru
2 сентября 2026 06:00
Давление в шинах авто и топливо: сколько можно сэкономить на АЗС
Накачка шин автомобиля. Фото: magnific.com

Правильное обслуживание колес напрямую влияет на расходы водителя во время поездок. Многие автовладельцы регулярно накачивают шины до значений, указанных на заводской табличке на дверном проеме. Производители подбирают эти параметры для обеспечения баланса между комфортом, управляемостью и тормозным путем. Изменение давления даже на несколько атмосфер способно существенно изменить поведение автомобиля на дороге.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Спущенные колеса

Езда на спущенных колесах гарантированно увеличивает расход топлива из-за увеличения пятна контакта с асфальтом. Резина шире распластывается по дороге и создает дополнительное сопротивление качению. Стенки покрышки теряют жесткость, поэтому машина начинает неустойчиво вести себя в поворотах.

Тесты показывают, что снижение давления на 15% увеличивает расход топлива примерно на 1,2%. Если шина спущена на 71%, перерасход топлива возрастает на 3,7%. Регулярная проверка давления в шинах позволяет сэкономить на заправках и защитить резину от быстрого износа.

Перекачанные шины

Повышение давления выше нормы действительно позволяет экономить топливо за счет уменьшения трения. При перекачке колес на 15% экономичность возрастает на 6,2%. Если накачать шины на 71% больше нормы, расход топлива снизится на 7,6%.

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Однако такая экономия создает существенные риски для безопасности на дороге. Перекачанная шина округляется в центре протектора, ухудшая сцепление с асфальтом и увеличивая тормозной путь. Ускоренный износ центральной части шины полностью перекрывает финансовую выгоду от сэкономленного топлива.

Ранее Новини.LIVE писали, какую максимальную скорость выдерживают автомобильные шины. Каждая шина имеет два важнейших параметра: индекс нагрузки и индекс скорости.

Также читайте, почему холодные шины увеличивают расход топлива авто. При движении на низких скоростях этот физический процесс отнимает от 20% до 30% горючего.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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