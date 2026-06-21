Почему непрогретые шины авто значительно увеличивают расход топлива

Шины автомобиля. Коллаж: Новини.LIVE

Многие водители даже не подозревают, что автомобильные колеса влияют на финансовые затраты во время каждой поездки. Главным фактором здесь является сопротивление качению, которое определяет количество энергии, необходимое для движения шины по дорожному покрытию. При движении на низких скоростях этот физический процесс отнимает от 20% до 30% всего топлива. Сильнее всего этот негативный эффект проявляется в первые минуты движения, когда колеса еще остаются холодными.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Влияние температуры

Перед началом ежедневной поездки температура автомобильного колеса полностью совпадает с показателями окружающей среды. Однако в процессе движения внутреннее трение быстро разогревает резину до нормальных +53 °C, а во время длительных поездок этот показатель легко достигает +63 °C. По мере прогрева колес происходят два важных параллельных процесса. Воздух внутри расширяется, что автоматически увеличивает внутреннее давление, а само общее сопротивление качению начинает стремительно падать.

Оба этих фактора существенно облегчают работу двигателя и заметно снижают расход топлива по сравнению с начальным этапом движения. Напротив, длительная езда на непрогретых колесах заставляет двигатель тратить лишние ресурсы на преодоление сопротивления материала. Дополнительно на этот процесс влияет скорость движения автомобиля. Когда машина разгоняется свыше 80 км/ч, из-за специфических вязкоупругих свойств каучука потери энергии внутри протектора только усиливаются.

Состав резины

Современные химические технологии позволили инженерам значительно снизить негативные проявления сопротивления качению с помощью изменения внутренней структуры материала. При производстве шин нового поколения вместо традиционного технического углерода все чаще используют диоксид кремния, известный как силика. Это прогрессивное решение позволило одновременно улучшить сцепление с мокрым асфальтом и заметно уменьшить энергетические потери колес при деформации.

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Сейчас при выборе комплекта на рынке водителям приходится искать баланс между различными эксплуатационными характеристиками. Сторонники экологичных моделей всегда выбирают максимальную топливную экономичность, покупатели спортивных серий ценят прежде всего цепкость в поворотах, а туринговые версии предлагают оптимальный баланс компромиссов. Учитывая показатели сопротивления качению вместе с уровнем давления и погодными условиями, можно легко избежать перерасхода топлива в любой сезон.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как ширина шин влияет на расход топлива автомобиля. Физические законы показывают, что увеличение площади контакта с дорогой и ухудшение аэродинамики требуют больше энергии для вращения колес.

Также читайте, должны ли все шины на автомобиле иметь одинаковый рисунок протектора. Эксперты рекомендуют избегать смешивания шин, чтобы сохранить заводские параметры торможения и управляемости автомобиля.