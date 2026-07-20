Максимальна швидкість шин: як обрати правильні колеса для авто

Кросовер на швидкості. Фото: netcarshow.com

Сучасні автомобільні шини пройшли довгий шлях розвитку і стали високотехнологічним продуктом. Сьогодні на ринку представлено безліч типів протектора та моделей, включаючи всепогодні варіанти для складних умов. Кожна покришка має два найважливіші параметри: індекс навантаження та індекс швидкості. Перший визначає максимальну вагу, яку витримує колесо, а другий вказує на граничну швидкість, за якої гума не деформується і не вибухне.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Приховані відмінності

Водіям варто виявляти пильність під час купівлі гуми, позаяк шини однакового розміру можуть мати абсолютно різний індекс швидкості. Наприклад, одна модель відомого бренду у розмірі 215/55/R17 має маркування H, що дозволяє їхати до 209 км/год. Інша схожа покришка того ж виробника в аналогічному розмірі має індекс V, який розрахований на рух до 240 км/год. При цьому обидві моделі мають однаковий індекс навантаження, що дорівнює 670 кг.

Швидкісний показник впливає не лише на розгінний потенціал автомобіля. Шини з вищим індексом швидкості забезпечують краще зчеплення з дорогою та ефективніше гальмування, хоча й зношуються значно скоріше. Нижчий індекс швидкості гарантує м'якість ходу, більший комфорт у салоні та тривалий термін служби протектора.

Пошук маркування

Побачити індекс навантаження та швидкісний ліміт можна на боковині будь-якої покришки, де ці параметри завжди вказані поруч. Також рекомендовані заводом характеристики зазвичай розміщені в інструкції до автомобіля або на спеціальній табличці на дверній стійці водія.

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Наприклад, напис на колесі P215/55/R17 99W містить повну інформацію про шину для пасажирського авто. Цифра 215 означає ширину в міліметрах, 55 вказує на профіль, який становить 55% від ширини, а літера R говорить про радіальну конструкцію для 17-дюймового диска. Фінальні позначення 99 та W є індексами навантаження і швидкості. Цифра 99 означає здатність витримати 775 кг, а буква W дозволяє розганятися до 270 км/год.

Індекси навантаження (на одне колесо)

82 — 475 кг

85 — 515 кг

88 — 560 кг

91 — 615 кг

92 — 630 кг

94 — 670 кг

95 — 690 кг

98 — 750 кг

99 — 775 кг

100 — 800 кг

103 — 875 кг

Індекси швидкості

Q — до 160 км/год

R — до 170 км/год

S — до 180 км/год

T — до 190 км/год

H — до 210 км/год

V — до 240 км/год

W — до 270 км/год

Y — до 300 км/год

Коли на початку 1970-х років було впроваджено літерну систему, більшість покришок мали прості індекси для швидкостей 180, 190 та 210 км/год. Сьогодні для потужних машин випускають шини з маркуванням V, Z, W та Y. Позначення літер ZR у назві моделі вказує на те, що гума адаптована для руху на швидкостях понад 240 км/год.

Раніше Новини.LIVE писали, навіщо та як обкатувати шини автомобіля. Встановлення нового комплекту автомобільної гуми вимагає дотримання правил експлуатації на початковому етапі.

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