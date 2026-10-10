Жовті та червоні крапки на шинах авто: на що вказують ці мітки

Червона крапка на шині. Фото: yuuamami2525/Х

Багато водіїв помічають на боковинах нових коліс яскраві кольорові позначки й помилково вважають їх заводським браком чи маркуванням уціненого товару. Насправді ці кольори на гумі мають важливе технічне значення для майстрів автосервісу. Фабричні позначки допомагають фахівцям швидко знайти баланс між найлегшою та найважчою точками колеса. Правильно підібрані та змонтовані шини для автомобілів забезпечують плавність ходу, чудову керованість і безпеку під час руху.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Yahoo! Autos.

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Значення позначок

Виготовити ідеально круглу шину з однаковою вагою по всьому колу технічно неможливо, тому виробники завжди позначають проблемні зони фарбою. Жовта крапка вказує на найлегше місце гуми за масою. Під час монтажу її суміщають з ніпелем на диску, який є найважчою точкою металевої частини.

Червона позначка показує найнижчу точку радіального прогину або найпростішу ділянку конструкції. Майстри орієнтують її протилежно до найвищого виступу на диску, який часто позначають засічкою. Якщо на боковині присутні обидва кольори, першочергову увагу при збиранні приділяють саме червоній мітці.

Причини дисбалансу

Нехтування кольоровим маркуванням призводить до розбалансування, через що колесо починає вібрувати на високій швидкості. Сильна вібрація погіршує гальмівний шлях, знижує зчеплення з дорогою та пришвидшує знос деталей підвіски. Неправильно збалансована шина втрачає повний контакт з покриттям, а протектор покривається небезпечними залисинами.

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Дисбаланс виникає не лише через помилки монтажу, а й внаслідок природного зносу, падіння тиску чи влучання у глибокі вибоїни.

Для збереження ресурсів шин фахівці радять перевіряти тиск і робити ротацію коліс кожні 8000-13 000 км пробігу. Поява найменшого тремтіння керма під час їзди сигналізує про необхідність термінового заїзду на шиномонтаж.

Раніше Новини.LIVE писали, які зимові шини краще не купувати. За результатами незалежного тесту швейцарського автоклубу TCS шість моделей отримали найвищу оцінку, тоді як дев'ять повністю провалили випробування.

Також читайте, чому шини авто зношуються нерівномірно та що з цим робити. Вчасна діагностика та регулювання вузлів допомагають зупинити руйнування протектора й зберегти зчеплення з дорогою.