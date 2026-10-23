Зимние шины. Фото: nothingbuttires.com

В преддверии холодного сезона многих водителей интересует возможность установки более широких колес для улучшения внешнего вида или управляемости. Однако неправильно подобранные зимние шины для авто могут существенно ухудшить поведение машины на заснеженной и скользкой дороге. Большинство производителей допускает использование нескольких размеров дисков и покрышек для одной модели. В то же время произвольное отклонение от заводских параметров нередко приводит к неприятным последствиям во время эксплуатации.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

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Влияние размера

Установка более широких зимних шин автоматически изменяет общий диаметр и профиль колеса, если сохранить прежнюю высоту. Например, кроссовер Baic 5 с заводским размером 225/60 R18 утратит правильные настройки при попытке перейти на 265/60 R18. Слишком широкая резина начинает задевать внутренние поверхности колесных арок при загрузке автомобиля или при проезде по ухабам. Кроме того, спидометр начинает сильно занижать реальную скорость, а бортовой компьютер некорректно рассчитывает расход топлива.

Безопасная корректировка размера предполагает минимальные отклонения общей высоты колеса, не превышающие 2%. Если возникает необходимость установить более широкую шину на те же диски, стоит выбирать варианты со сниженным профилем. Например, вместо 225/60 R18 лучше поставить 235/55 R18, где ширина больше всего на один сантиметр. Подобная замена остается в пределах допустимой нормы и не наносит вреда узлам подвески.

Плюсы и минусы

Широкий протектор создает большее пятно контакта на сухом и чистом асфальте, что сокращает тормозной путь и улучшает устойчивость в поворотах. Однако на снегу или слякоти большая площадь шины начинает работать как лыжа и существенно ухудшает сцепление. Такой автомобиль легко теряет управляемость, ведь вес машины распределяется по более широкой поверхности и не позволяет протектору эффективно продавливать снежный слой.

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Кроме того, широкие колесные комплекты приводят к увеличению шума при движении и повышают сопротивление качению. Из-за этого двигатель начинает расходовать больше топлива на каждые 100 км пробега. Для зимнего периода специалисты советуют выбирать более узкие модели шин с более высоким профилем, ведь они лучше справляются с сугробами, обеспечивают комфорт и позволяют сохранить предсказуемую управляемость.

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