Замена шин авто на зимние: какие услуги являются напрасной тратой денег

Балансировка колес. Фото: alloygator.com

Ежегодная замена летних шин на зимние часто становится серьезным испытанием для кошелька водителя из-за множества дополнительных услуг. Мастерские предлагают доплаты за размер колес, наполнение азотом или специальную консервацию шин. Часть этих пунктов обычный маркетинговый ход, хотя отдельные процедуры действительно влияют на безопасность движения.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

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Лишние услуги

Закачка колес азотом вместо обычного воздуха остается одной из самых популярных навязываемых услуг. В теории такой газ медленнее выходит через резину и не содержит влаги, что защищает диски. Однако в реальных условиях разница практически незаметна, ведь обычный атмосферный воздух уже содержит примерно 78% азота.

Опрыскивание резины средствами для блеска (чернения) дает лишь кратковременный визуальный эффект. Некоторые из этих препаратов даже способны ускорить старение и пересыхание материала в долгосрочной перспективе.

В то же время мытье колес перед процедурами должно быть базовым стандартом, ведь грязь и камешки в протекторе делают невозможной правильную работу оборудования.

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Проверка подвески

Регулировка развала-схождения не является обязательной, если автомобиль уверенно держит прямую линию и изнашивает протектор равномерно. Однако при наличии малейших проблем с управляемостью геометрию следует обязательно отрегулировать, иначе новые шины износятся за несколько сотен километров. Балансировку следует проводить регулярно, так как езда с несбалансированными колесами быстро изнашивает подшипники и элементы подвески.

Специальная финишная балансировка на самом автомобиле требуется только для мощных машин мощностью в несколько сотен лошадиных сил, которые ездят на высоких скоростях. Станки с дорожным тестом служат крайней мерой для выявления скрытых заводских дефектов или сильных вибраций под нагрузкой.

Мелкие детали

Резиновые вентили во время движения подвергаются высоким нагрузкам и постепенно изнашиваются под воздействием соли, ультрафиолета и перепадов температуры. Специалисты рекомендуют заменять их при покупке нового комплекта шин или хотя бы раз в 3–4 года. Поврежденная деталь может привести к медленной утечке воздуха, что быстро приведет к износу шины.

При работе с автомобилями, оснащенными датчиками TPMS, следует регулярно контролировать состояние их элементов питания. Встроенные батарейки рассчитаны на 5–10 лет службы, а их разрядка требует установки нового комплекта устройств.

Замена датчиков во время сезонного шиномонтажа избавляет от необходимости отдельно платить за повторный демонтаж и балансировку колес в будущем. Большинство заводских датчиков являются неразборными, поэтому их замену лучше совмещать с плановой перебортовкой шин.

Ранее Новини.LIVE писали, почему автомобильные шины теряют давление осенью. Появление предупреждающего значка на панели после резкого понижения температуры воздуха далеко не всегда означает прокол.

Также читайте, стоит ли устанавливать на автомобиль широкие зимние шины. Произвольное отклонение от заводских параметров часто приводит к неприятным последствиям при эксплуатации.