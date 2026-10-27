Установка зимних шин. Фото: Ottawa Citizen

Перед началом холодного сезона украинские водители готовятся к плановой замене комплектов резины. Сезонные зимние шины для автомобилей за последний год заметно подорожали как в новом, так и в подержанном сегментах. В зависимости от комплектации за год стоимость выросла примерно на 12–17%, свидетельствуют результаты исследования OLX.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

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Динамика цен

В сентябре 2026 года медианная цена пары новых шин для автомобиля достигла 7000 грн, что на 17% превышает прошлогодние показатели. Подержанный комплект обходится покупателям почти вдвое дешевле, достигая 3600 грн за пару (рост на 16% за год).

Среди новых товаров наибольший скачок продемонстрировала продукция бренда Continental, которая подорожала на 65% и стоит около 6600 грн за штуку. Шины Goodyear подорожали на 47%, а Michelin на 43%. В то же время средняя стоимость шин бренд Nexen осталась практически на прежнем уровне.

В категории подержанных вариантов сильнее всего подорожали Yokohama (+33%) и Toyo (+30%). Менее заметный рост показали бренды Barum и Fulda, которые подорожали на 5% и 10% соответственно.

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Подержанные комплекты

Около 92% всех активных объявлений на площадке OLX приходится именно на подержанные шины. Согласно опросу, 18% покупателей выбирают именно подержанные товары, а ещё 16% рассматривают оба варианта для покупки.

На рынке подержанных запчастей самыми дорогими остаются изделия Michelin по цене 2600 грн за штуку, а также Continental и Pirelli по 2500 грн. Варианты от Goodyear предлагаются по цене 2250 грн, Bridgestone по 2200 грн, Hankook по 2000 грн, а Nokian по 1950 грн. Самыми дешевыми оказались комплекты Barum по 1550 грн и Premiorri по 1250 грн.

Советы эксперта

При выборе подержанных шин следует ориентироваться не только на доступную цену, но и на техническое состояние протектора. Владелец компании "20 Дюймов" Максим Дембровский советует проверять глубину рисунка протектора, которая для зимнего сезона должна превышать 4 мм.

Также стоит проверять возраст изделия по четырёхзначному DOT-коду на боковине и осматривать материал на отсутствие трещин или вздутий. Производители рекомендуют обновлять комплекты каждые 6–10 лет независимо от степени износа.

Неравномерный износ свидетельствует о проблемах с подвеской у предыдущего владельца или о неправильном давлении. При этом сам типоразмер должен четко соответствовать заводским требованиям автомобиля.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда пора покупать новые зимние шины для автомобиля. Определить точный момент для покупки новых шин поможет оценка нескольких важных параметров.

Также читайте, за что не стоит доплачивать при замене шин на зимние. Мастерские часто предлагают доплаты за размер колес, наполнение азотом или специальную консервацию резины.