Встановлення зимових шин. Фото: Ottawa Citizen

Перед початком холодного сезону українські водії готуються до планової зміни комплектів гуми. Сезонні зимові шини для авто за останній рік помітно зросли у ціні як у новому, так і у вживаному сегментах. Залежно від комплектації за рік вартість збільшилася приблизно на 12–17%, свідчать результати дослідження OLX.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

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Динаміка цін

У вересні 2026 року медіанна ціна пари нових шин для автомобіля досягла 7000 грн, що на 17% перевищує торішні показники. Вживаний комплект обходиться покупцям майже вдвічі дешевше, досягаючи 3600 грн за пару (зростання на 16% за рік).

Серед нових товарів найбільший стрибок продемонструвала продукція бренду Continental, яка додала 65% і коштує близько 6600 грн за штуку. Покришки Goodyear зросли у ціні на 47%, а Michelin — на 43%. Водночас середня вартість бренду Nexen залишилася практично на попередньому рівні.

У категорії вживаних варіантів найсильніше подорожчали Yokohama (+33%) та Toyo (+30%). Менш помітний ріст показали бренди Barum та Fulda, які додали 5% та 10% відповідно.

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Вживані комплекти

Близько 92% усіх активних оголошень на майданчику OLX припадає саме на вживані покришки. Згідно з опитуванням, 18% покупців обирають саме уживані товари, а ще 16% розглядають обидва варіанти для покупки.

На ринку вживаних деталей найдорожчими залишаються вироби Michelin з ціною 2600 грн за одиницю, а також Continental і Pirelli по 2500 грн. Варіанти від Goodyear пропонують за 2250 грн, Bridgestone за 2200 грн, Hankook за 2000 грн, а Nokian за 1950 грн. Найдешевшими виявилися комплекти Barum за 1550 грн та Premiorri за 1250 грн.

Поради експерта

Під час вибору вживаної гуми слід орієнтуватися не лише на доступний цінник, а й на технічний стан протектора. Власник компанії "20 Дюймів" Максим Дембрівський радить перевіряти глибину малюнка, яка для зимового сезону має перевищувати 4 мм.

Також варто перевіряти вік виробу за чотиризначним DOT-кодом на боковині та оглядати матеріал на відсутність тріщин чи здуттів. Виробники рекомендують оновлювати комплекти кожні 6–10 років незалежно від ступеня зношення.

Нерівномірне зношення свідчить про проблеми з підвіскою у попереднього власника чи неправильний тиск. При цьому сам типорозмір має чітко відповідати заводським вимогам автомобіля.

Раніше Новини.LIVE писали, коли час купувати нові зимові шини для автомобіля. Визначити точний момент для купівлі нових покришок допоможе оцінка кількох важливих параметрів.

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