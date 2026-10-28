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Головна Авто Чи можна замінити на автомобілі лише одну шину

Чи можна замінити на автомобілі лише одну шину

Ua ru
28 жовтня 2026 06:00
Чи можна міняти лише одну шину на авто: правила та ризики magnific.com
Шина для автомобіля. Фото: magnific.com

Несподіване пошкодження гуми через гострий предмет чи глибоку яму змушує водіїв терміново шукати нові шини для авто. У такій ситуації виникає питання про можливість купівлі лише однієї покришки замість цілого комплекту. Закони не забороняють таку заміну, але вимагають суворого дотримання однакового малюнка протектора на одній осі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

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Вимоги закону

Правила дорожнього руху забороняють встановлювати на одну вісь колеса з різною конструкцією та відмінним малюнком протектора. Тому для заміни слід обирати ідентичну модель з однаковим розміром, індексами швидкості та навантаження. Законодавство встановлює мінімальну допустиму глибину протектора на рівні 1,6 мм.

При цьому вимоги не прописують чіткої допустимої різниці в зношенні між покришками на одній осі. Проте значна розбіжність у висоті протектора суттєво погіршує зчеплення з дорогою. На мокрому асфальті колесо з більшим зношенням раніше втрачає контакт з покриттям, викликаючи аквапланування.

Правила заміни

Купівля однієї нової шини має сенс у разі пошкодження свіжого комплекту з мінімальним пробігом. Експерти радять підбирати варіант, де різниця у глибині протектора з сусіднім колесом не перевищує 1 мм.

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Якщо ж друга покришка на осі має суттєвий знос, краще одразу купувати нову пару. Особливу обережність слід проявляти власникам автомобілів з повним приводом, позаяк різний діаметр коліс створює підвищене навантаження на трансмісію.

Нову пару з кращим зчепленням завжди рекомендують ставити на задню вісь. Це правило діє незалежно від типу приводу, дозволяючи запобігти небезпечному заносу на слизькій дорозі.

Раніше Новини.LIVE писали, як подорожчали зимові шини в Україні у 2026 році. Залежно від комплектації за рік вартість збільшилася істотно, свідчать результати дослідження.

Також читайте, за що не варто доплачувати при заміні шин авто на зимні. Майстерні пропонують наповнення азотом, особливу консервацію гуми тощо.

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Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа

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