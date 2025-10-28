Mitsubishi разрабатывает бюджетный кроссовер до 20 000 долларов

2025 Mitsubishi Outlander Sport Фото: Mitsubishi

Выход Mitsubishi Mirage из производства создал пробел в линейке доступных автомобилей бренда. Теперь, чтобы заполнить эту пустоту и удовлетворить спрос на недорогие транспортные средства, Mitsubishi Motors рассматривает выпуск дешевой модели.

Об этом сообщил InfoCar.

Реклама

Читайте также:

Что предложит компания

Из-за значительных финансовых и временных затрат на разработку совершенно новой бюджетной модели, Mitsubishi не готова сразу инвестировать в такой проект. Вместо этого, компания склоняется к более прагматичному и экономически обоснованному решению: разработка значительно более доступной версии уже существующего автомобиля.

Сейчас самым дешевым предложением Mitsubishi на рынке является кроссовер Outlander Sport. Однако, его начальная стоимость стартует примерно от 26 000 долларов, что делает его значительно дороже прежнего Mirage (менее 18 000 долларов) и, соответственно, недоступным для потенциальных клиентов в бюджетном сегменте.

По данным влиятельного издания Automotive News, эта новая, более бюджетная вариация кроссовера, будет отличаться от базовой модели несколькими ключевыми изменениями. Основными из них станут замена стандартного полного привода (AWD) на передний привод (FWD), а также, вероятно, установка менее мощного и экономически более выгодного силового агрегата.

Также читайте:

Mitsubishi готовит возрождение культовой в Украине модели

Стоит ли покупать подержанный кроссовер Mitsubishi ASX

Новый кроссовер Mitsubishi расходует всего 4 литра бензина на 100 км

Какой будет цена

Генеральный директор Mitsubishi Motors North America, Марк Чаффин, осторожно прокомментировал эти предположения. Он не стал делать прямых подтверждений относительно планов выпуска конкретной модели, но и не опроверг их. Чаффин лишь подчеркнул, что возвращение в линейку Outlander Sport переднеприводной версии было бы абсолютно логичным и стратегически правильным шагом.

Впрочем, остается открытым вопрос о реальном экономическом эффекте такого шага. Пока неизвестно, насколько существенной будет разница в цене между полноприводной и упрощенной переднеприводной версией Outlander Sport.

Например, один из главных конкурентов, компания KIA, снизила стартовую цену своего кроссовера Seltos всего на 1000 долларов после того, как представила его переднеприводную модификацию. Если экономия Mitsubishi будет аналогичной, это может оказаться недостаточным для достижения желаемой ценовой отметки в 20 000 долларов и эффективного заполнения ниши, оставленной Mirage.