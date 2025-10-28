Mitsubishi розробляє бюджетний кросовер до 20 000 доларів

2025 Mitsubishi Outlander Sport Фото: Mitsubishi

Вихід Mitsubishi Mirage з виробництва створив прогалину у лінійці доступних автомобілів бренду. Тепер, щоб заповнити цю порожнечу та задовольнити попит на недорогі транспортні засоби, Mitsubishi Motors розглядає випуск дешевої моделі.

Що запропонує компанія

Через значні фінансові та часові витрати на розробку цілком нової бюджетної моделі, Mitsubishi не готова одразу інвестувати у такий проєкт. Замість цього, компанія схиляється до більш прагматичного та економічно обґрунтованого рішення: розробка значно доступнішої версії вже існуючого автомобіля.

Наразі найдешевшою пропозицією Mitsubishi на ринку є кросовер Outlander Sport. Проте, його початкова вартість стартує приблизно від 26 000 доларів, що робить його значно дорожчим за колишній Mirage (менш як 18 000 доларів) та, відповідно, недоступним для потенційних клієнтів у бюджетному сегменті.

За даними впливового видання Automotive News, ця нова, бюджетніша варіація кросовера, буде відрізнятися від базової моделі кількома ключовими змінами. Основними з них стануть заміна стандартного повного приводу (AWD) на передній привід (FWD), а також, ймовірно, встановлення менш потужного та економічно вигіднішого силового агрегату.

Якою буде ціна

Генеральний директор Mitsubishi Motors North America, Марк Чаффін, обережно прокоментував ці припущення. Він не став робити прямих підтверджень щодо планів випуску конкретної моделі, але й не спростував їх. Чаффін лише підкреслив, що повернення до лінійки Outlander Sport передньопривідної версії було б абсолютно логічним та стратегічно правильним кроком.

Втім, залишається відкритим питання про реальний економічний ефект такого кроку. Наразі невідомо, наскільки суттєвою буде різниця у ціні між повнопривідною та спрощеною передньопривідною версією Outlander Sport.

Наприклад, один із головних конкурентів, компанія KIA, знизила стартову ціну свого кросовера Seltos лише на 1000 доларів після того, як представила його передньопривідну модифікацію. Якщо економія Mitsubishi буде аналогічною, це може виявитися недостатнім для досягнення бажаної цінової позначки у 20 000 доларів та ефективного заповнення ніші, залишеної Mirage.