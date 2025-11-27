ТОП-7 зимних шин для гибридных авто: тестирование

Toyota Prius зимой. Фото: cars.com

Гибридные автомобили требуют особых зимних шин, поскольку их повышенная масса и мгновенный крутящий момент от электромотора создают чрезмерную нагрузку на резину. Специализированные модели покрышек обеспечивают необходимую тишину, низкое сопротивление качению и надежное сцепление.

Об этом написал Eurokoleso.

Реклама

Читайте также:

Особенности шин для гибридов

Гибридные автомобили сочетают ДВС и электромотор, что обеспечивает экономичность и плавность, но создает особые требования к зимней резине. Из-за большей массы автомобиля (на 10-20% выше) и мгновенного крутящего момента от электромотора, обычные шины могут не выдержать повышенных нагрузок и частых старт-стоп режимов.

Кроме того, таким авто нужны шины с максимально низким сопротивлением качению для сохранения запаса хода и тишины в салоне.

Именно поэтому производители предлагают специальные зимние шины с маркировкой EV, Hybrid Ready или Elect. Они имеют усиленный каркас, адаптированный состав резиновой смеси и низкий уровень шума. Эксперты представили лучшие шины 2024-2025 годов, проверенные в тестах ADAC и AutoBild.

Также читайте:

Самые популярные гибридные авто в Украине в 2025 году

Нужно ли прогревать гибридное авто перед поездкой

Какое японское гибридное авто с пробегом выгодно купить

ТОП-7 шин для гибридов