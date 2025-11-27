Видео
Лучшие зимние шины для гибридных авто — результат тестов

Дата публикации 27 ноября 2025 15:20
ТОП-7 зимних шин для гибридных авто: тестирование
Toyota Prius зимой. Фото: cars.com

Гибридные автомобили требуют особых зимних шин, поскольку их повышенная масса и мгновенный крутящий момент от электромотора создают чрезмерную нагрузку на резину. Специализированные модели покрышек обеспечивают необходимую тишину, низкое сопротивление качению и надежное сцепление.

Об этом написал Eurokoleso.

Особенности шин для гибридов

Гибридные автомобили сочетают ДВС и электромотор, что обеспечивает экономичность и плавность, но создает особые требования к зимней резине. Из-за большей массы автомобиля (на 10-20% выше) и мгновенного крутящего момента от электромотора, обычные шины могут не выдержать повышенных нагрузок и частых старт-стоп режимов.

Кроме того, таким авто нужны шины с максимально низким сопротивлением качению для сохранения запаса хода и тишины в салоне.

Именно поэтому производители предлагают специальные зимние шины с маркировкой EV, Hybrid Ready или Elect. Они имеют усиленный каркас, адаптированный состав резиновой смеси и низкий уровень шума. Эксперты представили лучшие шины 2024-2025 годов, проверенные в тестах ADAC и AutoBild.

Самые популярные гибридные авто в Украине в 2025 году

Нужно ли прогревать гибридное авто перед поездкой

Какое японское гибридное авто с пробегом выгодно купить

ТОП-7 шин для гибридов

  • Michelin Pilot Alpin 5 EV. Созданы специально для электро- и гибридных авто. Модель имеет низкое сопротивление качению, чрезвычайно тихая (68 дБ) и обеспечивает высокую стабильность. Уменьшает расход топлива до 0,4 л/100 км. В тестах на Toyota Prius и Lexus NX тормозной путь на льду составил всего 34,7 м при скорости 50 км/ч. Средняя цена: от 6400 грн (225/45 R18).
  • Bridgestone Blizzak LM005. Сбалансированная классика, обновленная для гибридов. Благодаря технологии NanoPro-Tech уменьшает потери энергии и имеет отличное сцепление на снегу. Средняя цена: от 5600 грн (215/50 R17).
  • Continental WinterContact TS 870 P. Оптимизирована под гибриды для точного управления. Имеет самый короткий тормозной путь среди протестированных моделей и сниженный шум благодаря Silent Pattern Design. В тестах на Hyundai Tucson Hybrid расход топлива снизился на 3%, а управляемость в поворотах оставалась идеальной даже при -10 °C. Средняя цена: от 6700 грн (235/55 R18).
  • Nokian Hakkapeliitta R5. Лучшая для северных регионов. Усиленная версия для гибридов с абсолютной стабильностью на льду. Мягкий ход даже при -30 °C без уменьшения запаса хода. В тестах на Toyota RAV4 Hybrid R5 показала идеальный старт без пробуксовки на льду. Средняя цена: от 7200 грн (225/55 R18).
  • Goodyear UltraGrip Performance+. Имеет оптимальный баланс управляемости и плавности. Технология Mileage Plus продлевает срок службы на 13%. Владельцы Honda CR-V Hybrid и Kia Niro Hybrid в отзывах отмечают стабильность даже на скорости 130 км/ч и минимальные вибрации. Средняя цена: от 5900 грн (215/55 R17).
  • Pirelli Cinturato Winter 2 Elect. Шины для любителей динамики. Отличаются высокой точностью руля на асфальте и низким шумом (69 дБ). В тестах на Lexus UX Hybrid показала лучший результат в категории "уверенность при поворотах". Средняя цена: от 6600 грн (225/50 R18).
  • Hankook iON Winter. Сопротивление качению на 10% ниже среднего. В тестах на Toyota Corolla Hybrid показала отличное сцепление на мокрой дороге и тишину в салоне. Расход топлива снизился на 0,3 л/100 км, что для гибридов ощутимо. Средняя цена: от 5400 грн (205/55 R17).

рейтинг авто советы автомобиль испытания гибрид шины для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
