ТОП-7 зимових шин для гібридних авто: тестування

Гібридні автомобілі вимагають особливих зимових шин, позаяк їхня підвищена маса та миттєвий крутний момент від електромотора створюють надмірне навантаження на гуму. Спеціалізовані моделі покришок забезпечують необхідну тишу, низький опір коченню та надійне зчеплення.

Особливості шин для гібридів

Гібридні автомобілі поєднують ДВЗ та електромотор, що забезпечує економічність та плавність, але створює особливі вимоги до зимової гуми. Через більшу масу автомобіля (на 10–20% вище) та миттєвий крутний момент від електромотора, звичайні шини можуть не витримати підвищених навантажень та частих старт-стоп режимів.

Крім того, таким авто потрібні шини з максимально низьким опором коченню для збереження запасу ходу та тиші в салоні.

Саме тому виробники пропонують спеціальні зимові шини з маркуванням EV, Hybrid Ready або Elect. Вони мають посилений каркас, адаптований склад гумової суміші та низький рівень шуму. Експерти представили найкращі шини 2024–2025 років, перевірені у тестах ADAC та AutoBild.

