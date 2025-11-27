ТОП-7 зимових шин для гібридних авто: тестування

Найкращі зимові шини для гібридних авто — результат тестів
Гібридні автомобілі вимагають особливих зимових шин, позаяк їхня підвищена маса та миттєвий крутний момент від електромотора створюють надмірне навантаження на гуму. Спеціалізовані моделі покришок забезпечують необхідну тишу, низький опір коченню та надійне зчеплення.
Особливості шин для гібридів
Гібридні автомобілі поєднують ДВЗ та електромотор, що забезпечує економічність та плавність, але створює особливі вимоги до зимової гуми. Через більшу масу автомобіля (на 10–20% вище) та миттєвий крутний момент від електромотора, звичайні шини можуть не витримати підвищених навантажень та частих старт-стоп режимів.
Крім того, таким авто потрібні шини з максимально низьким опором коченню для збереження запасу ходу та тиші в салоні.
Саме тому виробники пропонують спеціальні зимові шини з маркуванням EV, Hybrid Ready або Elect. Вони мають посилений каркас, адаптований склад гумової суміші та низький рівень шуму. Експерти представили найкращі шини 2024–2025 років, перевірені у тестах ADAC та AutoBild.
ТОП-7 шин для гібридів
- Michelin Pilot Alpin 5 EV. Створені спеціально для електро- та гібридних авто. Модель має низький опір коченню, надзвичайно тиха (68 дБ) та забезпечує високу стабільність. Зменшує витрати палива до 0,4 л/100 км. У тестах на Toyota Prius та Lexus NX гальмівний шлях на кризі склав лише 34,7 м при швидкості 50 км/год. Середня ціна: від 6400 грн (225/45 R18).
- Bridgestone Blizzak LM005. Збалансована класика, оновлена для гібридів. Завдяки технології NanoPro-Tech зменшує втрати енергії та має відмінне зчеплення на снігу. Середня ціна: від 5600 грн (215/50 R17).
- Continental WinterContact TS 870 P. Оптимізована під гібриди для найточнішого керування. Має найкоротший гальмівний шлях серед протестованих моделей та знижений шум завдяки Silent Pattern Design. У тестах на Hyundai Tucson Hybrid витрата палива знизилася на 3%, а керованість у поворотах залишалася ідеальною навіть при -10 °C. Середня ціна: від 6700 грн (235/55 R18).
- Nokian Hakkapeliitta R5. Найкраща для північних регіонів. Посилена версія для гібридів з абсолютною стабільністю на льоду. М’який хід навіть при -30 °C без зменшення запасу ходу. У тестах на Toyota RAV4 Hybrid R5 показала ідеальний старт без пробуксовування на льоду. Середня ціна: від 7200 грн (225/55 R18).
- Goodyear UltraGrip Performance+. Має оптимальний баланс керованості та плавності. Технологія Mileage Plus подовжує строк служби на 13%. Власники Honda CR-V Hybrid і Kia Niro Hybrid у відгуках відзначають стабільність навіть на швидкості 130 км/год та мінімальні вібрації. Середня ціна: від 5900 грн (215/55 R17).
- Pirelli Cinturato Winter 2 Elect. Шини для любителів динаміки. Відрізняються високою точністю керма на асфальті та низьким шумом (69 дБ). У тестах на Lexus UX Hybrid показала найкращий результат у категорії "впевненість при поворотах". Середня ціна: від 6600 грн (225/50 R18).
- Hankook iON Winter. Опір коченню на 10% нижчий за середній. У тестах на Toyota Corolla Hybrid показала чудове зчеплення на мокрій дорозі й тишу в салоні. Витрата палива знизилася на 0,3 л/100 км, що для гібридів є відчутним. Середня ціна: від 5400 грн (205/55 R17).
