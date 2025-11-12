Запрет внедорожников и пикапов в городах: когда ожидать

Большое авто на парковке. Фото: newcivilengineer.com

Рост популярности больших внедорожников и пикапов в Европе подталкивает Европарламент к рассмотрению запретов на такие транспортные средства в городах из-за проблем с безопасностью и инфраструктурой. Украина стала на путь евроинтеграции, поэтому подобные ограничения когда-то могут появиться и в нашей стране.

Об этом написал Interia.

Увеличение размеров авто

Согласно отчету группы группа Transport & Environment, средняя ширина новых автомобилей, которые продаются в Европе, увеличивается примерно на 1 см каждые два года. Сейчас средняя ширина составляет 170-180 см, что на 11 см больше, чем в 2001 году.

Это уже создает проблемы с городской инфраструктурой, ведь многие крупные модели не помещаются на стандартные парковочные места, затрудняя выезд. Активисты предупреждают, что продолжение тенденции может привести к заполнению городов чрезмерно большими транспортными средствами.

Угроза для пешеходов

Большие автомобили оказались значительно опаснее для пешеходов. Исследование ETSC и данные Американского страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) показывают четкую корреляцию: рост продаж внедорожников и пикапов связан с увеличением смертельных случаев среди уязвимых участников дорожного движения.

В частности, на скорости более 64 км/ч риск смерти для пешехода, сбитого внедорожником, достигает 100%, по сравнению с 53% в случае классического легкового автомобиля.

Ограничения в ЕС

Европейский парламент заявил, что пересмотрит проблему роста количества внедорожников в городах и рассмотрит ограничения. Среди возможных решений — введение систем, которые уже работают в Нидерландах, Бельгии и Франции, где плата за парковку зависит от веса и типа транспортного средства.

Аналитики предполагают, что в будущем города могут полностью закрыть свои центры для автомобилей, которые не соответствуют определенным требованиям по весу и размеру.