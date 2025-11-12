Відео
Коли заборонять позашляховики та пікапи у містах

Дата публікації: 12 листопада 2025 15:20
Оновлено: 15:24
Заборона позашляховиків та пікапів у містах: коли очікувати
Велике авто на парковці. Фото: newcivilengineer.com

Зростання популярності великих позашляховиків та пікапів в Європі підштовхує Європарламент до розгляду заборон щодо таких транспортних засобів у містах через проблеми з безпекою та інфраструктурою. Україна стала на шлях євроінтеграції, тому подібні обмеження колись можуть з’явитися і в нашій країні.

Про це написав Interia.

Згідно зі звітом групи група Transport & Environment, середня ширина нових автомобілів, які продаються в Європі, збільшується приблизно на 1 см кожні два роки. Зараз середня ширина становить 170–180 см, що на 11 см більше, ніж у 2001 році.

Це вже створює проблеми з міською інфраструктурою, адже багато великих моделей не поміщаються на стандартні паркувальні місця, ускладнюючи виїзд. Активісти попереджають, що продовження тенденції може призвести до заповнення міст надмірно великими транспортними засобами.

Загроза для пішоходів

Більші автомобілі виявилися значно небезпечнішими для пішоходів. Дослідження ETSC та дані Американського страхового інституту безпеки дорожнього руху (IIHS) показують чітку кореляцію: зростання продажів позашляховиків та пікапів пов'язане зі збільшенням смертельних випадків серед вразливих учасників дорожнього руху.

Зокрема, на швидкості понад 64 км/год ризик смерті для пішохода, збитого позашляховиком, сягає 100%, порівняно з 53% у випадку класичного легкового автомобіля.

Обмеження в ЄС

Європейський парламент заявив, що перегляне проблему зростання кількості позашляховиків у містах та розгляне обмеження. Серед можливих рішень — запровадження систем, які вже працюють у Нідерландах, Бельгії та Франції, де плата за паркування залежить від ваги та типу транспортного засобу.

Аналітики припускають, що в майбутньому міста можуть повністю закрити свої центри для автомобілів, які не відповідають певним вимогам щодо ваги та розміру.

Європейський союз авто автомобіль ЄС заборони
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
