Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Когда уже пора заправлять кондиционер в автомобиле

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 06:00
Кондиционер в автомобиле. Фото: KeepinCool

Кондиционер в автомобиле представляет собой систему, которая отвечает за охлаждение, осушение и циркуляцию воздуха внутри салона. При этом следует знать время, когда необходимо его заправлять. В частности, ждать жары не стоит.

Об этом сообщает "Справочник Водителя", передает Новини.LIVE.

Когда стоит заправлять кондиционер в авто

Автомобиль может показать "тревожные звоночки", которые сигнализируют о необходимости заправить кондиционер:

  • воздух, выходящий из дефлекторов, остается лишь немного прохладным даже на максимальном режиме;
  • если после включения кондиционера под торпедой слышен звук, похожий на утечку газа, это свидетельствует о недостаточном количестве фреона;
  • иней на трубках под капотом является признаком разгерметизации;
  • масляные пятна могут свидетельствовать об утечке хладагента вместе со смазкой, оставляющей следы на соединениях системы.

При этом даже в исправной системе естественно испаряется до 15% фреона ежегодно. На СТО новым автомобилям, которым до пяти лет, стоит заезжать раз в два года для диагностики, а машинам с пробегом — каждую весну.

Кроме того, стоит всегда настаивать на вакуумировании перед заправкой, поскольку это удаляет влагу, которая быстро портит компрессор. Если же просто долить газ в поврежденную систему, деньги будут потрачены впустую.

Отметим, что в выборе подержанного авто в Украине важна проверка истории, поскольку исследование показало, что более половины машин имеют записи о ДТП. Меньше всего дефектов у Volvo и Dacia, что повышает их надежность.

Также мы объясняли, почему шина внезапно спускает без прокола. Обычно причиной падения давления является гвоздь в протекторе или поврежденный вентиль.

Кроме того, есть несколько простых советов, как продлить срок службы нового автомобильного аккумулятора.

транспорт автомобиль кондиционер СТО
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации