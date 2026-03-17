Когда уже пора заправлять кондиционер в автомобиле

Кондиционер в автомобиле.

Кондиционер в автомобиле представляет собой систему, которая отвечает за охлаждение, осушение и циркуляцию воздуха внутри салона. При этом следует знать время, когда необходимо его заправлять. В частности, ждать жары не стоит.

Об этом сообщает "Справочник Водителя", передает Новини.LIVE.

Реклама

Когда стоит заправлять кондиционер в авто

Автомобиль может показать "тревожные звоночки", которые сигнализируют о необходимости заправить кондиционер:

воздух, выходящий из дефлекторов, остается лишь немного прохладным даже на максимальном режиме;

если после включения кондиционера под торпедой слышен звук, похожий на утечку газа, это свидетельствует о недостаточном количестве фреона;

иней на трубках под капотом является признаком разгерметизации;

масляные пятна могут свидетельствовать об утечке хладагента вместе со смазкой, оставляющей следы на соединениях системы.

При этом даже в исправной системе естественно испаряется до 15% фреона ежегодно. На СТО новым автомобилям, которым до пяти лет, стоит заезжать раз в два года для диагностики, а машинам с пробегом — каждую весну.

Кроме того, стоит всегда настаивать на вакуумировании перед заправкой, поскольку это удаляет влагу, которая быстро портит компрессор. Если же просто долить газ в поврежденную систему, деньги будут потрачены впустую.

