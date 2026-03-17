Коли вже час заправляти кондиціонер в автомобілі

Кондиціонер в автомобілі. Фото: KeepinCool

Кондиціонер у автомобілі являє собою систему, яка відповідає за охолодження, осушення та циркуляцію повітря всередині салону. Водночас варто знати час, коли необхідно його заправляти. Зокрема, чекати спеки не варто.

Про це повідомляє "Довідник Водія".

Коли варто заправляти кондиціонер в авто

Автомобіль може показати "тривожні дзвіночки", які сигналізують про необхідність заправити кондиціонер:

повітря, що виходить із дефлекторів, залишається лише трохи прохолодним навіть на максимальному режимі;

якщо після увімкнення кондиціонера під торпедою чути звук, схожий на витік газу, це свідчить про недостатню кількість фреону;

іній на трубках під капотом є ознакою розгерметизації;

масляні плями можуть свідчити про витік холодоагенту разом із мастилом, що залишає сліди на з’єднаннях системи.

Водночас навіть у справній системі природно випаровується до 15% фреону щороку. На СТО новим автомобілям, яким до пʼяти років, варто заїжджати раз на два роки для діагностики, а машинам з пробігом — щовесни.

Крім того, варто завжди наполягати на вакуумуванні перед заправкою, оскільки це видаляє вологу, яка швидко псує компресор. Якщо ж просто долити газ у пошкоджену систему, гроші будуть витрачені марно.

