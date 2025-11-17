Chery не удалось повторить подвиг Range Rover

2026 Chery Fulwin X3L Фото: Chery

В 2018 году Range Rover Sport успешно преодолел 999 ступенек под углом подъема 60° к Небесным Воротам в Китае. Стремясь повторить этот рекламный успех, китайская компания Chery на днях решила испытать свой новый гибридный кроссовер Fulwin X3L (422 л.с.), который имеет сходство с моделями Land Rover.

За семь лет ролик восхождения Range Rover стал вирусным — сегодня видео имеет более 6 700 000 просмотров и остается одной из самых запоминающихся реклам автопроизводителя всех времен.

Не желая отставать от британцев, китайская компания Chery попыталась воспроизвести этот трюк с помощью собственного Fulwin X3L — нового гибридного кроссовера, который выдает до 422 л.с. и имеет большое сходство с современными моделями Land Rover и Range Rover.

Прерванный подъем

Chery отправилась к подножию Небесных Врат на ярко-желтом Fulwin X3L. Однако, в отличие от успешной попытки Range Rover, подъем Chery закончился провалом.

На видео с уровня земли видно, как Fulwin X3L проезжает примерно половину лестницы, прежде чем его потянуло назад. Водитель нажимает на педаль газа до упора, пытаясь добраться до следующей площадки, но кроссовер съезжает обратно с лестницы и врезается в барьер, отбрасывая обломки с края обрыва.

Chery быстро публично извинилась, заявив, что тест был "прерван из-за неожиданного инцидента, который привлек широкое внимание".

По словам автопроизводителя, причиной несчастного случая стала проблема со страховочным тросом. Сообщается, что он оторвался и запутался в одном из колес кроссовера, что привело к потере мощности, в результате чего Fulwin съехал назад.

Небесные Ворота — важная историческая достопримечательность Китая. Их древняя лестница, возраст которой достигает нескольких веков, ведет к 1700-летней пещере Тяньмэнь. Конечно, Chery отремонтирует повреждения за свой счет.