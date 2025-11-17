Chery не вдалося повторити подвиг Range Rover

2026 Chery Fulwin X3L Фото: Chery

У 2018 році Range Rover Sport успішно подолав 999 сходинок під кутом підйому 60° до Небесних Воріт у Китаї. Прагнучи повторити цей рекламний успіх, китайська компанія Chery днями вирішила випробувати свій новий гібридний кросовер Fulwin X3L (422 к.с.), який має схожість з моделями Land Rover.

Гірша копія

За сім років ролик сходження Range Rover став вірусним — сьогодні відео має понад 6 700 000 переглядів та залишається однією з найбільш пам'ятних реклам автовиробника усіх часів.

Не бажаючи відставати від британців, китайська компанія Chery спробувала відтворити цей трюк за допомогою власного Fulwin X3L — нового гібридного кросовера, який видає до 422 к.с. та має велику схожість з сучасними моделями Land Rover та Range Rover.

Перерваний підйом

Chery вирушила до підніжжя Небесних Воріт на яскраво-жовтому Fulwin X3L. Однак, на відміну від успішної спроби Range Rover, підйом Chery закінчився провалом.

На відео з рівня землі видно, як Fulwin X3L проїжджає приблизно половину сходів, перш ніж його потягнуло назад. Водій натискає на педаль газу до упору, намагаючись дістатися до наступного майданчика, але кросовер з'їжджає назад зі сходів та врізається у бар'єр, відкидаючи уламки з краю урвища.

Chery швидко публічно попросила вибачення, заявивши, що тест був "перерваний через неочікуваний інцидент, який привернув широку увагу".

За словами автовиробника, причиною нещасного випадку стала проблема зі страхувальним тросом. Повідомляється, що він відірвався та заплутався в одному з коліс кросовера, що призвело до втрати потужності, внаслідок чого Fulwin з'їхав назад.

Небесні Ворота — важлива історична пам'ятка Китаю. Їхні стародавні сходи, вік яких сягає кількох століть, ведуть до 1700-річної печери Тяньмень. Звісно, Chery відремонтує пошкодження власним коштом.