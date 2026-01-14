За какие зимние нарушения водителей наказывают большими штрафами

Движение транспорта во время снегопада. Фото: carwow.co.uk

Зима создает дополнительные вызовы в Польше из-за необходимости тщательной очистки кузова и стекла автомобилей от осадков. Невыполнение этих обязанностей может стать причиной суровых финансовых санкций со стороны правоохранительных органов, о чем следует знать украинским водителям, которые ездят по дорогам этой страны.

Отдельные зимние штрафы

Польское законодательство определяет четкие категории зимних штрафов, согласно закону о дорожном движении. Транспортное средство должно быть в состоянии, не угрожающем безопасности других участников. Поэтому полиция имеет право наложить штраф до 3000 злотых (31 200 грн) за наличие снежной кучи на крыше или льда на стекле. Кроме финансового взыскания, нарушитель может получить до 15 штрафных баллов.

Украинское законодательство не содержит отдельной нормы за наличие снега на поверхности машины. Однако движение с неубранными осадками правоохранители квалифицируют по статье 121 Кодекса об административных правонарушениях как управление технически неисправным средством. Это актуально в случаях, когда снег или лед ограничивают обзор для водителя. Дополнительная ответственность предусмотрена статьей 124. Она касается создания аварийной ситуации, если снежная масса во время движения упала с крыши и вызвала повреждение другого имущества или привела к дорожно-транспортному происшествию.

Длительный прогрев двигателя

Популярная привычка оставлять авто с включенным двигателем для оттаивания стекла в Польше считается нарушением. Стоянка с работающим мотором в жилой зоне дольше одной минуты влечет за собой штраф 100 злотых (1040 грн). Если водитель оставляет заведенное транспортное средство без присмотра, сумма возрастает еще на 50 злотых (+520 грн).

Лишний шум или чрезмерные выбросы выхлопных газов под окнами домов могут стать основанием для дополнительного взыскания в размере 300 злотых (3120 грн). Законным вариантом является полная очистка кузова при выключенном двигателе. А для борьбы с обледенением советуют использовать специальные спреи.

Состояние номеров и фар

Особое внимание уделяется деталям, которые часто остаются без внимания во время спешки. Заснеженные или грязные номерные знаки считаются нечитаемыми, что приравнивается к их отсутствию. За такое нарушение предусмотрен штраф 500 злотых (5200 грн) и начисление 8 баллов.

Неочищенные от снега фары также являются основанием для наказания. За игнорирование состояния осветительных приборов водителю придется заплатить до 300 злотых (3120 грн) и получить 8 баллов.

Практика свидетельствует о реальности таких санкций. В частности, был зафиксирован случай под Вроцлавом, где за сплошной слой снега на лобовом стекле полицейские выписали максимальный штраф 3000 злотых (31 200 грн).