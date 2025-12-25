Видео
Главная Авто Этот странный дорожный знак предусматривает большой штраф

Этот странный дорожный знак предусматривает большой штраф

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 14:22
Штраф более 14 000 грн: чем еще грозит водителям этот дорожный знак
Дорожный знак 277-1. Фото: freepik.com/wikipedia.org

Появление нового дорожного знака 277-1 на европейских автодорогах существенно усилило ответственность за обгон двухколесного транспорта. В случае создания опасной ситуации водителям грозит не только штраф в размере более 14 000 грн, но и лишение права управлять авто.

Об этом написал Moto.

Новый вызов для водителей

Дорожный знак 277-1 все чаще появляется на трассах Германии и других стран Европы, где безопасность велосипедистов является приоритетом. Визуально указатель выглядит как белый круг с красной каймой, внутри которого слева изображен красный автомобиль, а справа — черные велосипед и мотоцикл.

Этот знак запрещает многоколесным транспортным средствам (легковые авто, грузовики и автобусы) обгонять двухколесный транспорт (велосипеды и мотоциклы). Немецкие правила дорожного движения четко регламентируют запрет любого опережения в зоне действия этого знака, даже если водитель считает маневр безопасным.

Введение этого правила обусловлено невозможностью соблюдения безопасной дистанции при маневре на узких участках дорог. Это особенно актуально для зон с высокой интенсивностью движения велосипедистов, где любая попытка опережения может привести к трагическим последствиям.

Система штрафов

За игнорирование знака 277-1 предусмотрена строгая система административных взысканий, зависящих от обстоятельств нарушения.

  • Игнорирование требований знака влечет за собой штраф в размере 70 евро. Кроме финансового взыскания, на счет водителя начисляется один штрафной балл.
  • В случае возникновения непонятных или спорных ситуаций во время маневра сумма штрафа может возрасти до 150 евро.
  • Самое строгое наказание ждет тех, чьи действия привели к опасной ситуации или аварии. В таком случае штраф составляет 320 евро, а водителя дополнительно лишают права управления транспортным средством сроком на один месяц.

велосипеды дорожные знаки авто штраф штрафы автомобиль водители мотоцикл
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
