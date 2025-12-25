Штраф более 14 000 грн: чем еще грозит водителям этот дорожный знак

Этот странный дорожный знак предусматривает большой штраф
Появление нового дорожного знака 277-1 на европейских автодорогах существенно усилило ответственность за обгон двухколесного транспорта. В случае создания опасной ситуации водителям грозит не только штраф в размере более 14 000 грн, но и лишение права управлять авто.
Об этом написал Moto.
Новый вызов для водителей
Дорожный знак 277-1 все чаще появляется на трассах Германии и других стран Европы, где безопасность велосипедистов является приоритетом. Визуально указатель выглядит как белый круг с красной каймой, внутри которого слева изображен красный автомобиль, а справа — черные велосипед и мотоцикл.
Этот знак запрещает многоколесным транспортным средствам (легковые авто, грузовики и автобусы) обгонять двухколесный транспорт (велосипеды и мотоциклы). Немецкие правила дорожного движения четко регламентируют запрет любого опережения в зоне действия этого знака, даже если водитель считает маневр безопасным.
Введение этого правила обусловлено невозможностью соблюдения безопасной дистанции при маневре на узких участках дорог. Это особенно актуально для зон с высокой интенсивностью движения велосипедистов, где любая попытка опережения может привести к трагическим последствиям.
Система штрафов
За игнорирование знака 277-1 предусмотрена строгая система административных взысканий, зависящих от обстоятельств нарушения.
- Игнорирование требований знака влечет за собой штраф в размере 70 евро. Кроме финансового взыскания, на счет водителя начисляется один штрафной балл.
- В случае возникновения непонятных или спорных ситуаций во время маневра сумма штрафа может возрасти до 150 евро.
- Самое строгое наказание ждет тех, чьи действия привели к опасной ситуации или аварии. В таком случае штраф составляет 320 евро, а водителя дополнительно лишают права управления транспортным средством сроком на один месяц.
