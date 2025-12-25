Штраф понад 14 000 грн: чим ще загрожує водіям цей дорожній знак

Цей дивний дорожній знак передбачає великий штраф
Поява нового дорожнього знака 277-1 на європейських автошляхах суттєво посилила відповідальність за обгін двоколісного транспорту. У разі створення небезпечної ситуації водіям загрожує не лише штраф у розмірі понад 14 000 грн, а й позбавлення права керування авто.
Новий виклик для водіїв
Дорожній знак 277-1 дедалі частіше з’являється на трасах Німеччини та інших країн Європи, де безпека велосипедистів є пріоритетом. Візуально покажчик виглядає як біле коло з червоною облямівкою, всередині якого зліва зображено червоний автомобіль, а праворуч — чорні велосипед та мотоцикл.
Цей знак забороняє багатоколісним транспортним засобам (легкові авто, вантажівки та автобуси) обганяти двоколісний транспорт (велосипеди та мотоцикли). Німецькі правила дорожнього руху чітко регламентують заборону будь-якого випередження в зоні дії цього знака, навіть якщо водій вважає маневр безпечним.
Запровадження цього правила зумовлене неможливістю дотримання безпечної дистанції під час маневру на вузьких ділянках доріг. Це особливо актуально для зон з високою інтенсивністю руху велосипедистів, де будь-яка спроба випередження може призвести до трагічних наслідків.
Система штрафів
За ігнорування знака 277-1 передбачена сувора система адміністративних стягнень, що залежать від обставин порушення.
- Ігнорування вимог знака тягне за собою штраф у розмірі 70 євро. Крім фінансового стягнення, на рахунок водія нараховується один штрафний бал.
- У разі виникнення незрозумілих або суперечливих ситуацій під час маневру сума штрафу може зрости до 150 євро.
- Найсуворіше покарання чекає на тих, чиї дії призвели до небезпечної ситуації або аварії. У такому випадку штраф становить 320 євро, а водія додатково позбавляють права керування транспортним засобом терміном на один місяць.
