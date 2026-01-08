Штраф водителю за перчатки: за какую одежду наказывают зимой

Управление автомобилем в зимних перчатках требует особого внимания к надежности хвата. Фото: saletidemk.click

Зимние холода заставляют водителей использовать перчатки для комфорта во время поездок. Однако в некоторых странах такой аксессуар может стать причиной сурового наказания и значительных финансовых потерь.

Об этом сообщили "Экономические новости".

Реклама

Читайте также:

Санкции за теплую одежду

В Великобритании правила дорожного движения требуют от водителя постоянного и полного контроля над транспортным средством. Любой элемент одежды, снижающий тактильную чувствительность или ухудшающий сцепление ладоней с рулем, расценивается правоохранителями как потенциальная угроза.

Полиция все чаще привлекает к ответственности тех, чей гардероб мешает безопасному вождению. За такое нарушение предусмотрено взыскание до 1000 фунтов стерлингов, что равняется примерно 55 000 грн. Дополнительно водитель может получить штрафные баллы или даже временно потерять водительское удостоверение.

Чем перчатки опасны

Правоохранители объясняют, что объемные или слишком толстые перчатки часто скользят по поверхности руля. Это существенно затрудняет выполнение маневров и замедляет скорость реакции в критических ситуациях.

Под надзор полиции может попасть и другие аксессуары и одежда, что ограничивает свободные движения и создает риски возникновения дорожно-транспортных происшествий. Приоритетом для безопасности остается стабильный хват и возможность мгновенно среагировать на изменение дорожных обстоятельств.

Также читайте:

Штраф за грязное авто: суммы и правила

Какой штраф за открытое окно автомобиля без водителя

Рекомендации водителям в Украине

На дорогах Украины пока отсутствует прямой запрет на управление автомобилем в перчатках. Однако специалисты по безопасности призывают водителей не пренебрегать здравым смыслом ради комфорта.

Рекомендуется выбирать такую одежду, которая не снижает чувствительность рук и не препятствует свободному маневрированию. Полный контроль над машиной и безопасность всех участников движения должны оставаться главными критериями при подготовке к зимним поездкам.