Главная Авто Какой штраф за открытое окно автомобиля без водителя

Какой штраф за открытое окно автомобиля без водителя

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 06:00
Штраф за открытое окно авто: за что полиция наказывает водителей
Авто с открытым окном. Фото: reddit.com

Оставленное без присмотра авто с открытым окном может стать причиной получения реального штрафа в некоторых европейских странах. Местное законодательство расценивает такую ситуацию как несоблюдение мер безопасности, что провоцирует злоумышленников на совершение преступления.

Об этом сообщил Interia Motoryzacja.

Читайте также:

Строгие итальянские нормы

В Италии статья 158 Дорожного кодекса четко обязывает владельцев транспортных средств принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить несанкционированное использование автомобиля. Недавний случай в городе Альгеро на Сардинии подтвердил серьезность этих требований: турист получил квитанцию на 41 евро за то, что оставил машину на улице с несколько опущенным стеклом. В целом сумма такого наказания в стране варьируется от 41 до 168 евро.

Полиция трактует открытое окно или незапертую дверь как "побуждение к правонарушению". Даже если водитель отлучился на короткое время, он обязан заблокировать доступ в салон и вынуть ключи из замка зажигания. Это правило направлено не только на защиту частной собственности, но и на предотвращение ситуаций, когда угнанный автомобиль может стать орудием другого преступления или вызвать опасность для других.

Также читайте:

Штраф за грязное авто в 2025 году: суммы и правила

Этот странный дорожный знак предусматривает большой штраф

Как в Германии и Польше

Подобные нормативные акты существуют и в других странах Европейского Союза, хотя путешественники часто о них не знают.

В Германии правоохранители имеют право наложить взыскание за оставленные в салоне ключи или открытые окна, а в Польше статья 46 закона о дорожном движении содержит аналогичные требования по обеспечению безопасности неподвижного транспортного средства. Соблюдение этих правил является обязательным для всех участников движения независимо от продолжительности стоянки.

Польша Германия Италия авто штраф штрафы автомобиль окна
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
