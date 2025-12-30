Штраф за открытое окно авто: за что полиция наказывает водителей

Авто с открытым окном. Фото: reddit.com

Оставленное без присмотра авто с открытым окном может стать причиной получения реального штрафа в некоторых европейских странах. Местное законодательство расценивает такую ситуацию как несоблюдение мер безопасности, что провоцирует злоумышленников на совершение преступления.

Строгие итальянские нормы

В Италии статья 158 Дорожного кодекса четко обязывает владельцев транспортных средств принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить несанкционированное использование автомобиля. Недавний случай в городе Альгеро на Сардинии подтвердил серьезность этих требований: турист получил квитанцию на 41 евро за то, что оставил машину на улице с несколько опущенным стеклом. В целом сумма такого наказания в стране варьируется от 41 до 168 евро.

Полиция трактует открытое окно или незапертую дверь как "побуждение к правонарушению". Даже если водитель отлучился на короткое время, он обязан заблокировать доступ в салон и вынуть ключи из замка зажигания. Это правило направлено не только на защиту частной собственности, но и на предотвращение ситуаций, когда угнанный автомобиль может стать орудием другого преступления или вызвать опасность для других.

Как в Германии и Польше

Подобные нормативные акты существуют и в других странах Европейского Союза, хотя путешественники часто о них не знают.

В Германии правоохранители имеют право наложить взыскание за оставленные в салоне ключи или открытые окна, а в Польше статья 46 закона о дорожном движении содержит аналогичные требования по обеспечению безопасности неподвижного транспортного средства. Соблюдение этих правил является обязательным для всех участников движения независимо от продолжительности стоянки.