Штраф за відкрите вікно авто: за що поліція карає водіїв

Залишене без нагляду авто з відчиненим вікном може стати причиною отримання реального штрафу в деяких європейських країнах. Місцеве законодавство розцінює таку ситуацію як недотримання заходів безпеки, що провокує зловмисників на вчинення злочину.

Про це повідомив Interia Motoryzacja.

Суворі італійські норми

В Італії стаття 158 Дорожнього кодексу чітко зобов'язує власників транспортних засобів вживати всіх необхідних засобів застереження, щоб запобігти несанкціонованому використанню автомобіля. Нещодавній випадок у місті Альгеро на Сардинії підтвердив серйозність цих вимог: турист отримав квитанцію на 41 євро за те, що залишив машину на вулиці з дещо опущеним склом. Загалом сума такого покарання в країні варіюється від 41 до 168 євро.

Поліція трактує відчинене вікно або незамкнені двері як "спонукання до правопорушення". Навіть якщо водій відлучився на короткий час, він зобов'язаний заблокувати доступ до салону та вийняти ключі з замка запалювання. Це правило спрямоване не лише на захист приватної власності, а й на запобігання ситуаціям, коли викрадений автомобіль може стати знаряддям іншого злочину або спричинити небезпеку для інших.

Як у Німеччині та Польщі

Подібні нормативні акти існують і в інших країнах Європейського Союзу, хоча мандрівники часто про них не знають.

У Німеччині правоохоронці мають право накласти стягнення за залишені в салоні ключі або відкриті вікна, а в Польщі стаття 46 закону про дорожній рух містить аналогічні вимоги щодо забезпечення безпеки нерухомого транспортного засобу. Дотримання цих правил є обов'язковим для всіх учасників руху незалежно від тривалості стоянки.