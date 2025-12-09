Відео
Головна Авто Який штраф за новорічну гірлянду на автомобілі

Який штраф за новорічну гірлянду на автомобілі

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 06:45
Який штраф доведеться сплатити за новорічну гірлянду на авто
Автомобіль-гірлянда. Фото: thedrive.com

Автомобіль, прикрашений новорічними гірляндами, суперечить вимогам ПДР щодо типу, кольору та режиму роботи зовнішніх світлових приладів. За таке святкове, але несанкціоноване порушення водію доведеться сплатити штраф.

Про це повідомили Факти ICTV.

Що говорять ПДР

У пункті 31.4.3 Правил дорожнього руху забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо:

  • кількість, тип, колір, розміщення та режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу;
  • є порушення регулювання фар або не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла;
  • на світлових приладах немає розсіювачів або використовується розсіювач лампи, що не відповідає типу даного світлового приладу;
  • на розсіювачах світлових приладів нанесено тонування або покриття, що зменшує їхню прозорість чи світлопропускання.

Чому автомобільні фари більше не роблять зі скла

З яких причин хочуть заборонити світлодіоди на авто

Який штраф

За прикрашання транспортного засобу гірляндами, доведеться заплатити штраф 340 грн.

У примітках ПДР зазначається, що дозволяється встановлення на автомобілях одного або двох задніх протитуманних ліхтарів червоного кольору. Крім того, на легковому автомобілі дозволяється встановлювати один або два немиготливі сигнали гальмування червоного кольору.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
