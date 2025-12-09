Какой штраф придется заплатить за новогоднюю гирлянду на авто

Автомобиль-гирлянда. Фото: thedrive.com

Автомобиль, украшенный новогодними гирляндами, противоречит требованиям ПДД относительно типа, цвета и режима работы внешних световых приборов. За такое праздничное, но несанкционированное нарушение водителю придется заплатить штраф.

Что говорят ПДД

В пункте 31.4.3 Правил дорожного движения запрещается эксплуатация транспортного средства, если:

количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства;

есть нарушение регулировки фар или не горит лампа левой фары в режиме ближнего света;

на световых приборах нет рассеивателей или используется рассеиватель лампы, не соответствующий типу данного светового прибора;

на рассеивателях световых приборов нанесена тонировка или покрытие, уменьшающее их прозрачность или светопропускание.

Какой штраф

За украшение транспортного средства гирляндами, придется заплатить штраф 340 грн.

В примечаниях ПДД отмечается, что разрешается установка на автомобилях одного или двух задних противотуманных фонарей красного цвета. Кроме того, на легковом автомобиле разрешается устанавливать один или два немигающих сигнала торможения красного цвета.