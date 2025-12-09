Видео
Главная Авто Какой штраф за новогоднюю гирлянду на автомобиле

Какой штраф за новогоднюю гирлянду на автомобиле

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 06:45
Какой штраф придется заплатить за новогоднюю гирлянду на авто
Автомобиль-гирлянда. Фото: thedrive.com

Автомобиль, украшенный новогодними гирляндами, противоречит требованиям ПДД относительно типа, цвета и режима работы внешних световых приборов. За такое праздничное, но несанкционированное нарушение водителю придется заплатить штраф.

Об этом сообщили Факты ICTV.

Читайте также:

Что говорят ПДД

В пункте 31.4.3 Правил дорожного движения запрещается эксплуатация транспортного средства, если:

  • количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства;
  • есть нарушение регулировки фар или не горит лампа левой фары в режиме ближнего света;
  • на световых приборах нет рассеивателей или используется рассеиватель лампы, не соответствующий типу данного светового прибора;
  • на рассеивателях световых приборов нанесена тонировка или покрытие, уменьшающее их прозрачность или светопропускание.

Также читайте:

Почему автомобильные фары больше не делают из стекла

По каким причинам хотят запретить светодиоды на авто

Какой штраф

За украшение транспортного средства гирляндами, придется заплатить штраф 340 грн.

В примечаниях ПДД отмечается, что разрешается установка на автомобилях одного или двух задних противотуманных фонарей красного цвета. Кроме того, на легковом автомобиле разрешается устанавливать один или два немигающих сигнала торможения красного цвета.

