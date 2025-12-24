Який штраф за брудний автомобіль у 2025 році: за що водіїв каратимуть найчастіше

Дуже брудний автомобіль. Фото: ukranews.com

Зміна погодних умов у 2025 році змушує водіїв частіше стежити за чистотою своїх транспортних засобів через посилення контролю з боку патрульної поліції. Невиконання певних вимог щодо стану автомобіля в умовах ожеледиці, снігу чи дощу може призвести до значних фінансових санкцій та навіть позбавлення прав.

Номерні знаки

Згідно з частиною 1 статті 121 КУпАП, експлуатація транспортного засобу з неосвітленим або забрудненим номерним знаком, що не дозволяє чітко визначити символи з відстані 20 метрів, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1190 грн.

Закони визначають, що відповідальність настає не лише за навмисне приховування номера, а й за випадкове забруднення через погодні умови. Якщо ж таке порушення вчиняється повторно протягом року або має ознаки явного умислу, сума штрафу суттєво зростає й становить 5100 грн.

Систематичні порушення

Для водіїв, які ігнорують вимоги щодо чистоти номерних знаків на постійній основі, передбачено суворіші заходи впливу. У випадку фіксації систематичних порушень законодавство передбачає можливість тимчасового позбавлення права керування транспортними засобами на термін від 3 до 6 місяців.

Такий захід застосовується судом як спосіб стимулювання водіїв дотримання безпекових норм, адже нечитабельний номер унеможливлює роботу систем автоматичної фіксації та ідентифікацію автомобіля в разі ДТП.

Освітлювальні прилади

За забруднення або невідповідне використання світлових приладів передбачені штрафи від 340 грн (за технічні несправності, згідно з ч. 1 ст. 121 КУпАП). Стан фар та задніх ліхтарів є об'єктом пильної уваги правоохоронців, особливо в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості.

Повторне порушення правил технічного стану протягом року тягне за собою накладення штрафу від 850 до 1700 грн або позбавлення права керування на термін від 3 до 6 місяців.