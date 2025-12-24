Какой штраф за грязный автомобиль в 2025 году: за что водителей будут наказывать чаще всего

Очень грязный автомобиль. Фото: ukranews.com

Изменение погодных условий в 2025 году заставляет водителей чаще следить за чистотой своих транспортных средств из-за усиления контроля со стороны патрульной полиции. Невыполнение определенных требований относительно состояния автомобиля в условиях гололеда, снега или дождя может привести к значительным финансовым санкциям и даже к лишению прав.

Номерные знаки

Согласно части 1 статьи 121 КУоАП, эксплуатация транспортного средства с неосвещенным или загрязненным номерным знаком, что не позволяет четко определить символы с расстояния 20 метров, влечет за собой наложение штрафа в размере 1190 грн.

Законы определяют, что ответственность наступает не только за умышленное сокрытие номера, но и за случайное загрязнение из-за погодных условий. Если такое нарушение совершается повторно в течение года или имеет признаки явного умысла, сумма штрафа существенно возрастает и составляет 5100 грн.

Систематические нарушения

Для водителей, которые игнорируют требования по чистоте номерных знаков на постоянной основе, предусмотрены более строгие меры воздействия. В случае фиксации систематических нарушений законодательство предусматривает возможность временного лишения права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Такая мера применяется судом как способ стимулирования водителей к соблюдению норм безопасности, ведь нечитабельный номер делает невозможным работу систем автоматической фиксации и идентификацию автомобиля в случае ДТП.

Осветительные приборы

За загрязнение или несоответствующее использование световых приборов предусмотрены штрафы от 340 грн (за технические неисправности, согласно ч. 1 ст. 121 КУоАП). Состояние фар и задних фонарей является объектом пристального внимания правоохранителей, особенно в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Повторное нарушение правил технического состояния в течение года влечет за собой наложение штрафа от 850 до 1700 грн или лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев.