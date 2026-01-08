Штраф водію за рукавиці: за який одяг карають зимою

Керування автомобілем у зимових рукавицях вимагає особливої уваги до надійності хвату. Фото: saletidemk.click

Зимові холоди змушують водіїв використовувати рукавиці для комфорту під час поїздок. Однак у деяких країнах такий аксесуар може стати причиною суворого покарання та значних фінансових втрат.

Санкції за теплий одяг

У Великій Британії правила дорожнього руху вимагають від водія постійного та повного контролю над транспортним засобом. Будь-який елемент одягу, що знижує тактильну чутливість або погіршує зчеплення долонь з кермом, розцінюється правоохоронцями як потенційна загроза.

Поліція дедалі частіше притягує до відповідальності тих, чий гардероб заважає безпечному керуванню. За таке порушення передбачено стягнення до 1000 фунтів стерлінгів, що дорівнює приблизно 55 000 грн. Додатково водій може отримати штрафні бали або навіть тимчасово втратити водійське посвідчення.

Чим рукавиці небезпечні

Правоохоронці пояснюють, що об’ємні або занадто товсті рукавиці часто ковзають по поверхні керма. Це суттєво ускладнює виконання маневрів та сповільнює швидкість реакції у критичних ситуаціях.

Під нагляд поліції може потрапити й інші аксесуари та одяг, що обмежує вільні рухи та створює ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод. Пріоритетом для безпеки залишається стабільний хват та можливість миттєво зреагувати на зміну дорожних обставин.

Рекомендації водіям в Україні

На дорогах України наразі відсутня пряма заборона на керування автомобілем у рукавицях. Проте фахівці з безпеки закликають водіїв не нехтувати здоровим глуздом заради комфорту.

Рекомендується обирати такий одяг, який не знижує чутливість рук та не перешкоджає вільному маневруванню. Повний контроль над машиною та безпека всіх учасників руху мають залишатися головними критеріями під час підготовки до зимових поїздок.