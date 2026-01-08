Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Який штраф за керування авто у рукавицях

Який штраф за керування авто у рукавицях

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 12:28
Штраф водію за рукавиці: за який одяг карають зимою
Керування автомобілем у зимових рукавицях вимагає особливої уваги до надійності хвату. Фото: saletidemk.click

Зимові холоди змушують водіїв використовувати рукавиці для комфорту під час поїздок. Однак у деяких країнах такий аксесуар може стати причиною суворого покарання та значних фінансових втрат.

Про це повідомили "Економічні новини".

Реклама
Читайте також:

Санкції за теплий одяг

У Великій Британії правила дорожнього руху вимагають від водія постійного та повного контролю над транспортним засобом. Будь-який елемент одягу, що знижує тактильну чутливість або погіршує зчеплення долонь з кермом, розцінюється правоохоронцями як потенційна загроза.

Поліція дедалі частіше притягує до відповідальності тих, чий гардероб заважає безпечному керуванню. За таке порушення передбачено стягнення до 1000 фунтів стерлінгів, що дорівнює приблизно 55 000 грн. Додатково водій може отримати штрафні бали або навіть тимчасово втратити водійське посвідчення.

Чим рукавиці небезпечні

Правоохоронці пояснюють, що об’ємні або занадто товсті рукавиці часто ковзають по поверхні керма. Це суттєво ускладнює виконання маневрів та сповільнює швидкість реакції у критичних ситуаціях.

Під нагляд поліції може потрапити й інші аксесуари та одяг, що обмежує вільні рухи та створює ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод. Пріоритетом для безпеки залишається стабільний хват та можливість миттєво зреагувати на зміну дорожних обставин.

Також читайте:

Штраф за брудне авто: суми та правила

Який штраф за відкрите вікно автомобіля без водія

Рекомендації водіям в Україні

На дорогах України наразі відсутня пряма заборона на керування автомобілем у рукавицях. Проте фахівці з безпеки закликають водіїв не нехтувати здоровим глуздом заради комфорту.

Рекомендується обирати такий одяг, який не знижує чутливість рук та не перешкоджає вільному маневруванню. Повний контроль над машиною та безпека всіх учасників руху мають залишатися головними критеріями під час підготовки до зимових поїздок.

авто штраф штрафи одяг зима аксесуари автомобіль водії водій
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації